Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Евгения Смирнова. И уточнила, что бывает и такое, что воспитатели получают по 3 – 3,2 тысячи гривен.

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Заместитель Лисового назвала главную проблему сферы дошкольного образования

Смирнова призналась, что не могла понять, что мотивирует воспитателей с низкой зарплатой ходить на работу.

Однако потом, после разговоров со многими воспитателями и воспитательницами, методистами, я поняла: ни в одной другой профессии вы не найдете такой отдачи, которую вам дадут дети. Потому что ты приходишь на свое рабочее место, а тебя обнимают и говорят, что ты лучшая и самая добрая,

– считает заместитель министра.

Поэтому считает, что таких людей на этой работе держат именно дети.

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Предварительно у нас было семь различных моделей повышения зарплат, сейчас из них на столе осталось три, и мы прорабатываем их уже финально,

– добавила Смирнова.

Она убеждена, что уважение к профессии, хоть и базируется на заработных платах, но зависит и от признания общества. Зато мы как будто забываем о некоторых профессиях, в том числе и о воспитателях. А у них, убеждена чиновница, сверхтяжелая работа: 40 часов в неделю, уголовная ответственность за жизнь и здоровье детей.