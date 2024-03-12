Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Євгенія Смірнова. І уточнила, що буває й таке, що вихователі отримують по 3 – 3,2 тисячі гривень.

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Смірнова зізналася, що не могла зрозуміти, що мотивує вихователів з низькою зарплатою ходити на роботу.

Однак потім, після розмов з багатьма вихователями та виховательками, методистами, я зрозуміла: в жодній іншій професії ви не знайдете такої віддачі, яку вам дадуть діти. Бо ти приходиш на своє робоче місце, а тебе обіймають і кажуть, що ти найкраща та найдобріша,

– вважає заступниця міністра.

Тому вважає, що таких людей на цій роботі тримають саме діти.

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Попередньо, в нас було сім різних моделей підвищення зарплат, зараз з них на столі залишилось три, й ми опрацьовуємо їх вже фінально,

– додала Смірнова.

Вона переконана, що повага до професії, хоч і базується на заробітних платах, але залежить і від визнання суспільства. Натомість ми наче забуваємо про деякі професії, зокрема й про вихователів. А у них, переконана посадовиця, надважка робота: 40 годин на тиждень, кримінальна відповідальність за життя та здоров'я дітей.