В Освітньому комітеті Верховної Ради вже завершили роботу над підготовкою до другого читання відповідного законопроєкту. У парламент на розгляд документ подадуть незабаром.
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В Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти
Зміни передбачають формування гідного ставлення до вихователів. Очільник підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Освітнього комітету ВРУ Володимир Воронов зазначив, що вихователі отримають:
- 56 днів щорічної оплачуваної відпустки;
- скорочений робочий час;
- помірне педагогічне навантаження;
- збільшення фінансування від громади.