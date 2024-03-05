В Освітньому комітеті Верховної Ради вже завершили роботу над підготовкою до другого читання відповідного законопроєкту. У парламент на розгляд документ подадуть незабаром.

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В Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти

Зміни передбачають формування гідного ставлення до вихователів. Очільник підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Освітнього комітету ВРУ Володимир Воронов зазначив, що вихователі отримають:

56 днів щорічної оплачуваної відпустки;

скорочений робочий час;

помірне педагогічне навантаження;

збільшення фінансування від громади.