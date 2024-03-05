В Образовательном комитете Верховной Рады уже завершили работу над подготовкой ко второму чтению соответствующего законопроекта. В парламент на рассмотрение документ подадут вскоре.

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В Украине воплотят в жизнь реформу дошкольного образования

Изменения предусматривают формирование достойного отношения к воспитателям. Глава подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Образовательного комитета ВРУ Владимир Воронов отметил, что воспитатели получат:

  • 56 дней ежегодного оплачиваемого отпуска;
  • сокращенное рабочее время;
  • умеренную педагогическую нагрузку;
  • увеличение финансирования от общества.