Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Євгенія Смірнова. І уточнила, чим відрізняється український дитячий садок від європейських.

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Яка різниця між дитсадками України та інших країн Європи

Посадовиця, зокрема, розповіла про відео, на яких діти в дитсадках копирсаються в калюжі, граються.

Коли йдеться саме про базовий компонент дошкільної освіти, то наші садочки дуже наближені до західноєвропейських, але ось що стосується можливості дати малюку таку повну свободу, щоб він дійсно проживав своє дитинство, – зовсім інше питання,

– заявила Смірнова.

Вона уточнила, що, до прикладу, на ігрових майданчиках в німецьких дитсадках є місця, де можна гратися водою.

А от знання абетки в нас не обов'язкове, хоча інколи садочки дійсно навчають цього,

– каже заступниця Лісового.

Вона зазначила, що іноді діти після садка вже знають умовно ледь не будову планетарної системи.

Але цим дітям потім просто нецікаво навчатися в першому класі, бо вони вже на крок попереду. Тому все має відбуватися відповідно до віку,

– вважає посадовиця.

І додає, що іноді батьки повинні дати дітям можливість просто насолоджуватися дитинством.