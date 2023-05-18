Лисовой назвал приоритеты МОН в сфере дошкольного образования в Украине

18 мая 2023, 14:59
Читати новину українською

Источник:

Оксен Лисовой

В Украине планируют наработать эффективную модель дошкольного образования. Она, прежде всего, должна способствовать развитию личности, а также дать возможность родителям полноценно приобщиться к восстановлению страны.

Министр образования Оксен Лисовой считает, что дошкольная школа должна стать важным пунктом в траектории украинца. При этом он уточнил приоритеты МОН в сфере дошкольного образования.

Смотрите также В Украине создадут альтернативу детским садам

Лисовой назвал приоритеты в сфере дошкольного образования

На сегодняшний день, по словам министра образования, приоритетами МОН в этой сфере являются:

  • безопасность и доступ к дошкольному образованию

В современных садиках прежде всего должна быть безопасная образовательная среда. Поэтому МОН разрабатывает алгоритмы эффективного использования имеющейся инфраструктуры для расширения доступа к дошкольному образованию.

  • мотивированные и квалифицированные педагоги

Приоритетная задача МОН и других органов власти – обеспечить качественное и достойные условия труда каждому воспитателю.

  • качественное и эффективное управление

Также Минобразования хочет разработать человекоцентрические инструменты, направленные на оптимизацию управленческих процессов.

Читайте В Украине начнут реформу дошкольного образования: что изменится

В Украине начнут реформу дошкольного образования

  • Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реформе дошкольного образования.
  • Он может коренным образом изменить подходы и систему образования в садиках.
  • Документ предусматривает функционирование разных форм дошкольного образования.
  • Реформа дошкольного образования также подразумевает решение проблемы наполненности групп в детсадах.
  • Законопроект предлагает обеспечить справедливую очередность зачисления детей в коммунальные учебные заведения.
  • Планируется также изменить условия работы педагогов. В частности, они получат адекватный объем педагогической нагрузки, ежегодный оплачиваемый отпуск 56 дней и возможность свободно выбирать образовательные программы и формы работы.
Автор: Марія Волошин