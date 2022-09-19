Приняли почти 13 тысяч детей: сколько детских садов работает в Киеве офлайн

В Киеве продолжают обустраивать детские сады, чтобы дети могли учиться офлайн. Так, дверь открыли уже почти 60% всех столичных учреждений для дошкольников.

Профильная комиссия уже обследовала состояние укрытий в 100% коммунальных детских садов столицы. По выводам экспертов, только 63% этих учреждений могут открыть двери для дошкольников.

Важно В какой из областей Украины больше всего укрытий в школах, детсадах и вузах

В Киеве работает более 300 детсадов

В столице офлайн уже работают 317 детских садов. Их посещает 12500 детей. При этом в КГГА отмечают: в детском саду может находиться столько детей и воспитателей, сколько может укрыться в убежище во время тревоги. Это одно из главных требований и единственное ограничение приема детей в садики Киева.

Если выбранный детский сад не работает

Если родители выбрали для ребенка садик, но он пока не работает, можно перевести ребенка в другой. Так, вам нужно подать заявку в системе электронной записи "СЭЗ УДО". Если же вы ожидаете приглашения, можете добавить в список выбранных садов номера тех, которые уже работают.

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Какая область Украины имеет больше всего укрытий в учебных заведениях

В начале сентября, по словам пресс-секретаря МВД Алены Матвеевой, лучше всего к новому учебному году офлайн подготовилась Буковина. Там надежное укрытие обеспечили в 82% школ, детсадов и вузов.

На Закарпатье об укрытиях позаботились в 82% учебных заведений, во Львовской области – в 81%, в Киеве – в 71%. Худшая ситуация с укрытиями в учебных заведениях Николаевской области. Регионы, где продолжаются активные боевые действия, а также оккупированные территории во внимание не принимали.

Как будут учиться дети в Украине – смотрите видео