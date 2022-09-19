Профільна комісія вже обстежила стан укриттів у 100% комунальних дитсадків столиці. За висновками експертів, лише 63% з цих закладів можуть відчинити двері для дошкільнят.

Важливо Яка з областей України має найбільше укриттів у школах, садочках і вишах

У Києві працює понад 300 дитсадків

У столиці офлайн вже працюють 317 дитячих садків. Їх відвідує 12 500 дітей. При цьому у КМДА наголошують: у дитсадку може перебувати стільки дітей та вихователів, скільки може сховатися в укритті під час тривоги. Це одна з головних вимог і єдине обмеження щодо прийому дітей у садочки Києва.

Якщо обраний дитячий садок не працює

Якщо батьки обрали для дитини садочок, але він поки не працює, можна перевести дитину до іншого. Так, вам потрібно подати заявку в системі електронного запису "СЕЗ ЗДО". Якщо ж ви очікуєте на запрошення, можете додати до переліку обраних садочків номери тих, як вже працюють.

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Яка область України має найбільше укриттів у закладах освіти

На початку вересня, за словами речниці МВС Альони Матвєєвої, найкраще до нового навчального року офлайн підготувалася Буковина. Там надійне укриття забезпечили у 82% шкіл, дитсадків та вишів.

На Закарпатті про укриття подбали у 82% закладах освіти, на Львівщині – у 81%, у Києві – у 71%. Найгірша ситуація з укриттями у закладах освіти Миколаївщини. Регіони, де тривають активні бойові дії, а також окуповані території до уваги не брали.

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