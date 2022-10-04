Сколько садов работает в Украине и какое количество дошкольников их посещает
Источник:Сергей Шкарлет
В Украине идет работа по обустройству надежных укрытий в учебных заведениях. Все больше детей посещает школы и садики и учится в автономном режиме.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что на сегодняшний день более 655 тысяч дошкольников учатся в садах нашей страны. В частности, почти 19,7 тысячи детей-переселенцев.
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Сколько садов работает в Украине.
По состоянию на 4 октября, по словам министра, обучение походит в более 9,3 тысячи садах. Очно и в смешанной форме дети учатся более 5,6 тысячи, онлайн – более 3,6 тысячи заведениях. На временно оккупированных территориях страны находится около 1,2 тысячи детсадов.
Большинство детей учится в садах оффлайн. Более 330 тысяч дошкольников посещают садики. 250 тысяч детей учатся онлайн и 74,4 тысяч – по смешанной форме.
Нахождение детей в садике, по словам Шкарлета, возможно только при наличии укрытия и согласования спецкомиссии.
К слову, решение по форме обучения в каждой области принимает ОВА.
Как идет обучение в Украине в условиях войны
- Руководитель подкомитета по вопросам высшего образования ВРУ Юлия Гришина рассказала, что 61% учебных заведений в Украине готовы к оффлайн-обучению.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что по состоянию на 3 октября в Украине функционирует почти 13 тысяч школ. У большинства из них дети учатся офлайн и в смешанном формате.
- Очно и в смешанном формате почти в 8 тысячах школ учится более 2,1 миллиона учеников. Около 5 тысяч школ обучают детей дистанционно.
- Больше дошкольников учатся очно во Львовской, Киевской, Закарпатской областях и в Киеве.