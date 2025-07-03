МОН опубликовало проект нового госстандарта дошкольного образования

Министерство образования и науки Украины обнародовало проект Государственного стандарта дошкольного образования. Ведомство предлагает его на обсуждение общественности.

Документ разработали для подготовки проектов нормативно-правовых актов в сфере дошкольного, необходимых для реализации нового закона "О дошкольном образовании". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Что содержит проект нового госстандарта дошкольного образования

Новый стандарт содержит перечень и описание сгруппированных по образовательным направлениям результатов обучения и компетентностей, которые приобретают воспитанники во время получения образования в детсадах.

Госстандарт дошкольного является основой для разработки образовательных и парциальных программ, организации и осуществления образовательного процесса, контроля качества образования. Его выполнение является обязательным для всех детских садов.

Органы государственной власти и местного самоуправления, учредители и детские сады обязаны обеспечить в пределах полномочий создание условий для достижения воспитанниками результатов, определенных госстандартом дошкольного образования.

Замечания и предложения к указанному проекту Госстандарта дошкольного образования по определенной форме МОН принимает до 16 июля 2025 года на электронный адрес alla.stashuk@mon.gov.ua.