В Украине набирают популярность детсады на предприятиях: в чем их секрет
- В Украине растет популярность детсадов на предприятиях.
- А также – яслей для детей от одного года.
В Украине становятся все популярнее детские сады на предприятиях. А также ясли для детей от одного года и центры педагогического партнерства.
Всего в нашем государстве сейчас функционирует более 100 новых типов локаций дошкольного образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Анастасии Коноваловой в эфире телемарафона.
Смотрите также Повысят ли воспитателям в детсадах зарплату в 2026 году
Какие типы детсадов становятся популярными в Украине?
Чиновница рассказала: детские сады, которые разместили на предприятии, – именно эта услуга сегодня пользуется спросом.
Родителям это очень удобно, они приходят на работу, детей оставляют рядом, где спокойно, потому что дети в безопасности. А общинам это также очень выгодно, потому что здесь идет софинансирование бизнеса и общества. Община платит зарплаты, а бизнес организует все другие услуги,
– отметила Коновалова.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
И добавила, что такие центры особенно популярны в прифронтовых регионах, где родителям нужна поддержка. Также общины активно открывают ясли для детей от одного года.
Смотрите также Каким будет образование в 2026 году: от повышения зарплат учителям и стипендий студентам до реформ
Увеличат ли воспитателям зарплату?
- В Украине с 1 января повысили зарплаты педагогам.
- Возрастет уровень дохода и воспитателей в детских садах.
- Их должностные оклады увеличат на 30% с 1 января 2026 года.
- Средства будут выделять из местных бюджетов.
- Повысят оклады на 30% всем педагогам учреждений государственной и коммунальной форм собственности, отмечает Osvita.ua.