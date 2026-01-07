Всего в нашем государстве сейчас функционирует более 100 новых типов локаций дошкольного образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Анастасии Коноваловой в эфире телемарафона.

Какие типы детсадов становятся популярными в Украине?

Чиновница рассказала: детские сады, которые разместили на предприятии, – именно эта услуга сегодня пользуется спросом.

Родителям это очень удобно, они приходят на работу, детей оставляют рядом, где спокойно, потому что дети в безопасности. А общинам это также очень выгодно, потому что здесь идет софинансирование бизнеса и общества. Община платит зарплаты, а бизнес организует все другие услуги,

– отметила Коновалова.

И добавила, что такие центры особенно популярны в прифронтовых регионах, где родителям нужна поддержка. Также общины активно открывают ясли для детей от одного года.

