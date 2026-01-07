Загалом у нашій державі зараз функціонує понад 100 нових типів локацій дошкільної освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти та науки Анастасії Коновалової в ефірі телемарафону.

Дивіться також Чи підвищать вихователям у дитсадках зарплату у 2026 році

Які типи дитсадків стають популярними в Україні?

Посадовиця розповіла: дитячі садки, які розмістили на підприємстві, – саме ця послуга на сьогодні має попит.

Батькам це дуже зручно, вони приходять на роботу, дітей залишають поруч, де спокійно, бо діти у безпеці. А громадам це також дуже вигідно, бо тут йде співфінансування бізнесу і громади. Громада платить зарплати, а бізнес організовує всі інші послуги,

– зазначила Коновалова.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

І додала, що такі центри особливо популярні в прифронтових регіонах, де батькам потрібна підтримка. Також громади активно відкривають ясла для дітей від одного року.

Дивіться також Якою буде освіта у 2026 році: від підвищення зарплат учителям і стипендій студентам до реформ

Чи збільшать вихователям зарплату?