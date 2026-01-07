Загалом у нашій державі зараз функціонує понад 100 нових типів локацій дошкільної освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти та науки Анастасії Коновалової в ефірі телемарафону.
Які типи дитсадків стають популярними в Україні?
Посадовиця розповіла: дитячі садки, які розмістили на підприємстві, – саме ця послуга на сьогодні має попит.
Батькам це дуже зручно, вони приходять на роботу, дітей залишають поруч, де спокійно, бо діти у безпеці. А громадам це також дуже вигідно, бо тут йде співфінансування бізнесу і громади. Громада платить зарплати, а бізнес організовує всі інші послуги,
– зазначила Коновалова.
І додала, що такі центри особливо популярні в прифронтових регіонах, де батькам потрібна підтримка. Також громади активно відкривають ясла для дітей від одного року.
Чи збільшать вихователям зарплату?
- В Україні з 1 січня підвищили зарплати педагогам.
- Зросте рівень доходу і вихователів у дитячих садках.
- Їхні посадові оклади збільшать на 30% з 1 січня 2026 року.
- Кошти виділятимуть з місцевих бюджетів.
- Підвищать оклади на 30% всім педагогам закладів державної й комунальної форм власності, зазначає Osvita.ua.