В Украине создадут альтернативу детским садам
Источник:osvita.ua
Минобразования намерено развивать альтернативные формы получения дошкольного образования в Украине. Все для того, чтобы расширить доступ детей раннего и дошкольного возраста к качественной учебе.
Сейчас этот вопрос еще обсуждается вместе с обществом. Однако альтернативой классическому дошкольному образованию могут стать группы кратковременного пребывания и организация индивидуального воспитания и развития.
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В Украине создадут альтернативу детсадам
Группы кратковременного пребывания могут быть прогулочными, консультативными или сезонными. Их могут организовать в детсадах, школах или заведениях внешкольного образования.
Также для организации дошкольного образования предлагается использовать библиотеки, центры детского и юношеского творчества, клубы, медико-психолого-педагогические центры и т.д.
Такие нововведения позволят увеличить количество детей, охваченных дошкольным образованием.
Замечания и предложения к проекту методических рекомендаций по внедрению альтернативных форм предоставления услуг в сфере дошкольного образования можно присылать до 6 июня по электронному адресу lototska.alevtyna@mon.gov.ua.
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В Украине начнут реформу дошкольного образования
- Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реформе дошкольного образования.
- Он может коренным образом изменить подходы и систему образования в садах.
- Документ предусматривает функционирование разных форм дошкольного образования.
- Реформа дошкольного образования также подразумевает решение проблемы наполненности групп в детсадах.
- Законопроект предлагает обеспечить справедливую очередность зачисления детей в коммунальные учебные заведения.
- Планируется также изменить условия работы педагогов. В частности, они получат адекватный объем педагогической нагрузки, ежегодный оплачиваемый отпуск 56 дней и возможность свободно выбирать образовательные программы и формы работы.