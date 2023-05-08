В Украине создадут альтернативу детским садам

Минобразования намерено развивать альтернативные формы получения дошкольного образования в Украине. Все для того, чтобы расширить доступ детей раннего и дошкольного возраста к качественной учебе.

Сейчас этот вопрос еще обсуждается вместе с обществом. Однако альтернативой классическому дошкольному образованию могут стать группы кратковременного пребывания и организация индивидуального воспитания и развития.

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В Украине создадут альтернативу детсадам

Группы кратковременного пребывания могут быть прогулочными, консультативными или сезонными. Их могут организовать в детсадах, школах или заведениях внешкольного образования.

Также для организации дошкольного образования предлагается использовать библиотеки, центры детского и юношеского творчества, клубы, медико-психолого-педагогические центры и т.д.

Такие нововведения позволят увеличить количество детей, охваченных дошкольным образованием.

Замечания и предложения к проекту методических рекомендаций по внедрению альтернативных форм предоставления услуг в сфере дошкольного образования можно присылать до 6 июня по электронному адресу lototska.alevtyna@mon.gov.ua.

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