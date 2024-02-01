Когда ученики 4 классов в этом году пилотно будут сдавать ГИА
В 2024 году четвероклассники пилотно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию. Она состоится в апреле-мае.
Об этом говорится в соответствующем приказе о проведении пилотной ГИА для выпускников начальной школы. Его согласовало Минобразования Украины.
Читайте Будут ли сдавать ГИА в 2024 году ученики 4, 9, 11 классов
Когда ученики 4 классов будут сдавать ГИА
Пилотная аттестация состоится в форме внешнего независимого оценивания. В ней примут участие две тысячи четвероклассников.
Перечень школ, которые примут участие в пилотной ГИА, определят до 1 апреля.
Ученики 4 классов, которые будут участвовать в этом пилотном проекте, будут сдавать такие предметы:
- украинский язык;
- математику;
- чтение.
Смотрите также В 2024 году будет ГИА: кто будет сдавать и какие будут задания
Какие задания будут на ГИА-2024
Ранее в Украинском центре оценивания качества образования рассказали, какие задания предусмотрели для четвероклассников на ГИА.
Это будут такие:
- задания с выбором вариантов ответа;
- задания, где нужно показать способы решения и т.д;
- задания, которые будут содержать устные ответы.
Заметим, что ГИА в 4-х классах будут проводить учителя. Они также будут проверять работы, но в соответствии с инструкциями УЦОКО.
Напомним, во время полномасштабной войны в Украине ученики не проходят ГИА как обязательную проверку знаний.