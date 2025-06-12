Что же это за "мерка денег", о которой поют в "Щедрике": проверьте свои знания древних мерил

Устное народное творчество украинцев формировалось веками, а потому некоторые слова сегодня требуют дополнительных объяснений. В частности слова, обозначающие древние меры.

Какие древние меры, которыми пользовались украинцы и можно встретить в устном народном творчестве, рассказывает 24 Канал.

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Какие меры можно встретить в поговорках и сказках

Современной метрической системой мы пользуемся не так давно – с 1927 года. В Советском Союзе решили окончательно перейти на новые мерила, унифицировав их с европейскими, но новые, то есть современные меры, вводились на нашей территории с конца XIX века.

Интересно! 20 (8) мая 1875 года 17 стран подписали Международную метрическую конвенцию "На все времена, для всех народов". Среди стран была и Российская империя.

Однако, раньше пользовались другой метрической системой, и эти меры остались в сказках, пословицах и поговорках. Их называли – народной метрологией, поскольку меры формировались или от длин человеческого тела, или от усилий, которых человек прилагает.

Проверьте себя, обращали ли вы внимание на эти меры и сколько это в современных мерилах.

Народные меры массы

Золотник – 4,26 грамма

Гривня – 400 граммов

Безмен – 1 килограмм

Пуд – 16 килограммов

Корец – 1 центнер

Ласт – 72 пуда – 1152 килограмма

Гилетка – 25 килограммов

Фунт – 400 граммов.

Примеры из сказок:

"Чабанець" – хлопчик був такий сильний, що грався каменем, вага якого була 8 пудів. Він переміг змія, який перевертав каміння по 30 пудів.

"Іван Богданець" – в Івана була палиця залізна у 100 пудів

"Два брати" – у багатого в коморі було 200 пудів пшениці.

"Кирило Кожум'яка" – у Кирила була булава пудів з 10, якою він поборов змія.

А вот, что можно встретить в поговорках:

Щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з'їсти.

Прийде сто душ та візьме сто груш, то мало що останеться, а прийде сто душ, принесе сто груш, то буде мірка.

Дурний, як сто пудів диму.

Бабина гривна, всім людям дивна.

Народные меры объема и веса:

Мерка – деревянного сосуда, которым чаще всего мерили зерно, около 100 литров

Ведро или ведро – до 10 литров

Мешок или мешок – до 50 килограммов

Копа – 60 единиц.

Наименьшими мерами вместимости сыпучих веществ были "пригоршня", "горсть", "горстка", "пучок".

А вот, что с этими мерами можно встретить:

Наговорив сім міхів горіхів, гречаної вовни, та всі неповні.

Балакала-говорила сім мішків гречаного Гаврила.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей (Щедрик).

Більше як пів копи лиха не буде.

За три копи куплена, на пів боку луплена (казка "Коза-дереза").

Пушка духу, мішок смороду.

Едва ли не чаще всего можем встретить меры длины:

Сажень – 2,13 метра

Вершок – 4,445 сантиметра

Аршин – 75 сантиметров

Локоть – 46 сантиметров

Пядь – 17 – 20 сантиметров

Верста – 1,0668 километров

Миля – 7,5 километров

Дюйм – 2,5 сантиметра

Меры на основе человеческого тела / probapera.org

Древние меры в сказках и поговорках

А теперь вспомните сказки, которые читали в детстве и на меры не обращали внимание:

"Про правду і кривду" – люди носили воду за 30 – 40 верст тому, що чорт висушив болото.

"Бідний вовк" – кравець міряв вовка аршином, "і вздовж аршин, і вшир аршин".

"Ох" – ліс 4 милі на всі 4 сторони.

"Летючий корабель" – чоловік міг застрелити птаха, який сидить за 100 миль від нього.

"Мудра дівчина" – піп наказав Марійці виткати 100 ліктів полотна.

А еще эти меры фигурируют во многих поговорках:

Бачити на сажень крізь землю.

Коса сажень в плечах.

Сім верст до небес і все пішки.

До біди сім верст.

Сім верст пішки для однієї кишки.

За сім верст киселю́ ї́сти.

Штири милі пішки за кавалок кишки.

Міряти на свій аршин.

Всіх під один аршин міряє.

Аршинний товар.

Аршин на піджак, а два — на латки.

Баба сім миль з-за пекла.

Від горшка два (три) вершка.

А еще часто можем встретить слова – купа, гурт или громада. Ими обсчитывали количество людей, часто для принятия важных решений:

В купі й беззубий собака гавкає.

Як роблять у купі, не болить у пупі.

Гуртом і каша краще їсться.

В гурті робити – як із гори бігти.

Гуртом добре й батька бити.

Гуртом і чорта поборемо.

Гуртом можна і море загатити.

Гурту і вовк не страшний.

Добре тим живеться, де гуртом сіється і жнеться.

Більша громада, як одна баба.

З громади по латці – голому свитка.

З громади по крихті – голодному пиріг.

За добру громаду варто і головою наложити.

Що громада забажає, того і пан не поламає.

Громада – великий чоловік.

Это далеко не все меры, которые бытовали на территории Украины. Кроме того, были региональные как названия, так и меры, и они могли различаться по количеству.

Такую метрическую систему можно встретить и в художественной литературе XIX – начала XX века.

И сегодня в селах можно услышать древние меры, которыми иногда пользуются крестьяне, например, мерка – копа яиц к Пасхе.

К слову, 20 мая – Международный день метрологии.