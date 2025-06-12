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12 июня, 16:37
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Что же это за "мерка денег", о которой поют в "Щедрике": проверьте свои знания древних мерил

Алеся Кух
Основні тези
  • Украинское устное народное творчество сохранило древние меры, которые часто встречаются в поговорках и сказках и базируются на "народной метрологии".

  • Среди распространенных древних мер: золотник, пуд, аршин, сажень, и другие, которые часто использовались для измерения массы, объема и длины.

     

Устное народное творчество украинцев формировалось веками, а потому некоторые слова сегодня требуют дополнительных объяснений. В частности слова, обозначающие древние меры.

Какие древние меры, которыми пользовались украинцы и можно встретить в устном народном творчестве, рассказывает 24 Канал.

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Какие меры можно встретить в поговорках и сказках

Современной метрической системой мы пользуемся не так давно – с 1927 года. В Советском Союзе решили окончательно перейти на новые мерила, унифицировав их с европейскими, но новые, то есть современные меры, вводились на нашей территории с конца XIX века.

Интересно! 20 (8) мая 1875 года 17 стран подписали Международную метрическую конвенцию "На все времена, для всех народов". Среди стран была и Российская империя.

Однако, раньше пользовались другой метрической системой, и эти меры остались в сказках, пословицах и поговорках. Их называли – народной метрологией, поскольку меры формировались или от длин человеческого тела, или от усилий, которых человек прилагает.

Проверьте себя, обращали ли вы внимание на эти меры и сколько это в современных мерилах.

Народные меры массы

  • Золотник – 4,26 грамма
  • Гривня – 400 граммов
  • Безмен – 1 килограмм
  • Пуд – 16 килограммов
  • Корец – 1 центнер
  • Ласт – 72 пуда – 1152 килограмма
  • Гилетка – 25 килограммов
  • Фунт – 400 граммов.

Примеры из сказок:

  • "Чабанець" – хлопчик був такий сильний, що грався каменем, вага якого була 8 пудів. Він переміг змія, який перевертав каміння по 30 пудів.
  • "Іван Богданець" – в Івана була палиця залізна у 100 пудів
  • "Два брати" – у багатого в коморі було 200 пудів пшениці.
  • "Кирило Кожум'яка" – у Кирила була булава пудів з 10, якою він поборов змія.

А вот, что можно встретить в поговорках:

Народные меры объема и веса:

  • Мерка – деревянного сосуда, которым чаще всего мерили зерно, около 100 литров
  • Ведро или ведро – до 10 литров
  • Мешок или мешок – до 50 килограммов
  • Копа – 60 единиц.

Наименьшими мерами вместимости сыпучих веществ были "пригоршня", "горсть", "горстка", "пучок".

А вот, что с этими мерами можно встретить:

  • Наговорив сім міхів горіхів, гречаної вовни, та всі неповні.
  • Балакала-говорила сім мішків гречаного Гаврила.
  • В тебе товар весь хороший,
    Будеш мати мірку грошей (Щедрик).
  • Більше як пів копи лиха не буде.
  • За три копи куплена, на пів боку луплена (казка "Коза-дереза").
  • Пушка духу, мішок смороду.

Едва ли не чаще всего можем встретить меры длины:

  • Сажень – 2,13 метра
  • Вершок – 4,445 сантиметра
  • Аршин – 75 сантиметров
  • Локоть – 46 сантиметров
  • Пядь – 17 – 20 сантиметров
  • Верста – 1,0668 километров
  • Миля – 7,5 километров
  • Дюйм – 2,5 сантиметра

Меры на основе человеческого тела / probapera.org

Древние меры в сказках и поговорках

А теперь вспомните сказки, которые читали в детстве и на меры не обращали внимание:

  • "Про правду і кривду" – люди носили воду за 30 – 40 верст тому, що чорт висушив болото.
  • "Бідний вовк" – кравець міряв вовка аршином, "і вздовж аршин, і вшир аршин".
  • "Ох" – ліс 4 милі на всі 4 сторони.
  • "Летючий корабель" – чоловік міг застрелити птаха, який сидить за 100 миль від нього.
  • "Мудра дівчина" – піп наказав Марійці виткати 100 ліктів полотна.

А еще эти меры фигурируют во многих поговорках:

  • Бачити на сажень крізь землю.
  • Коса сажень в плечах.
  • Сім верст до небес і все пішки.
  • До біди сім верст.
  • Сім верст пішки для однієї кишки.
  • За сім верст киселю́ ї́сти.
  • Штири милі пішки за кавалок кишки.
  • Міряти на свій аршин.
  • Всіх під один аршин міряє.
  • Аршинний товар.
  • Аршин на піджак, а два — на латки.
  • Баба сім миль з-за пекла.
  • Від горшка два (три) вершка.

А еще часто можем встретить слова – купа, гурт или громада. Ими обсчитывали количество людей, часто для принятия важных решений:

  • В купі й беззубий собака гавкає.
  • Як роблять у купі, не болить у пупі.
  • Гуртом і каша краще їсться.
  • В гурті робити – як із гори бігти.
  • Гуртом добре й батька бити.
  • Гуртом і чорта поборемо.
  • Гуртом можна і море загатити.
  • Гурту і вовк не страшний.
  • Добре тим живеться, де гуртом сіється і жнеться.
  • Більша громада, як одна баба.
  • З громади по латці – голому свитка.
  • З громади по крихті – голодному пиріг.
  • За добру громаду варто і головою наложити.
  • Що громада забажає, того і пан не поламає.
  • Громада – великий чоловік.

Это далеко не все меры, которые бытовали на территории Украины. Кроме того, были региональные как названия, так и меры, и они могли различаться по количеству.

Такую метрическую систему можно встретить и в художественной литературе XIX – начала XX века.

И сегодня в селах можно услышать древние меры, которыми иногда пользуются крестьяне, например, мерка – копа яиц к Пасхе.

К слову, 20 мая – Международный день метрологии.