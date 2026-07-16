"Дворник" – русизм: как правильно называть эту профессию на украинском языке

Слова, обозначающие обычные профессии или предметы быта, чаще всего не вызывают сомнений. Но именно среди них нередко встречаются русизмы.

Именно поэтому человека, который следит за чистотой во дворе, не стоит называть "дворником", а как правильно – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не "дворник" – как правильно называть эту профессию на украинском языке

Слова, которые мы слышим каждый день, чаще всего не вызывают сомнений в том, что мы делаем в них ошибку. Именно поэтому многие до сих пор говорят "дворник" – и о человеке, который убирает двор, и о щетках на лобовом стекле автомобиля. Но соответствует ли это украинской языковой норме?

Слово "дворник" – это русизм, обозначающий и профессию, и деталь автомобиля. Но в украинском языке у нас есть свои эквиваленты как для автомобильной терминологии, так и для профессии.

Сначала о профессии. На украинском языке она называется "двірник". Это работник, который убирает двор, улицу, придомовую территорию, следит за чистотой и порядком. Название профессии образовано от слова "двір" с помощью суффикса -ник, который часто используется для обозначения людей по роду занятий: "лесник", "пасечник", "садовник".

А как быть с автомобилем? В разговорной речи щетки, очищающие лобовое стекло, тоже нередко называют "дворниками". Однако на украинском языке правильнее говорить – склоочисники: щітки склоочисника чи автомобільні склоочисники.

Само слово "склоочисник" точно передает назначение этого механизма – очищать стекло от дождя, снега и грязи.

Интересно, что во многих языках название этой детали происходит не от профессии, а от ее функции. Точно так же и украинский язык предлагает не переносить название профессии на механизм, а использовать отдельный технический термин.

Поэтому вместо "дворник" выбирайте нормативное "двірник", когда речь идет о профессии, а для автомобиля используйте "склоочисник". Такое словоупотребление соответствует современным нормам украинского литературного языка.