Самый молодой гений в мире: двухлетний мальчик установил рекорд благодаря высокому IQ

О юном гении из Британии, который стал членом организации Mensa, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Star.

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В чем гениальность юного британца

В клуб Mensa – людей с самым высоким IQ – приняли самого молодого члена, которому 2 года и 182 дня.

Чтобы стать его членом, нужно иметь IQ не менее 132, а таких людей только 2 процента на планете.

Двухлетний британец Джозеф Харрис Биртилл имеет рекордный IQ и демонстрирует незаурядные для своего возраста способности – изучает азбуку Морзе, знает греческий алфавит и играет в шахматы.

Родители мальчика обратились к Mensa, когда осознали и исследовали, что его знания значительно преобладают над умениями сверстников.

Я искала в интернете любую дополнительную поддержку и увидела, что Mensa предлагает ресурсы и членство для детей с высокими способностями,

– говорит Роуз Харрис-Биртилл.

Что известно о юном гении

Гениальность мальчика проявлялась с детства, по рассказу родителей, Джозеф в семь месяцев произнес свое первое слово, а уже в год и девять месяцев прочитал первую книгу.

В два с четвертью года он свободно читал вслух по 10 минут за раз, мог считать до 10 на пяти языках и мог считать в прямом и обратном направлении до 100,

– вспоминает мама мальчика.

Маленький гений имеет родителей-ученых, которые работают в Университете Сент-Эндрюс: отец Дэвид – старший преподаватель, а мама Роуз – почетный старший преподаватель того же университета, а также редакционный директор Открытой библиотеки гуманитарных наук.

Интересы мальчика продолжают расширяться. По рассказу родителей он начал интересоваться периодической таблицей. А также увлекается изучением новых слов и сложных терминов.

Членство в ассоциации гениев позволит мальчику получить соответствующее образование. А также Роуз надеется, что история сына Джозефа привлечет внимание к потребностям одаренной молодежи, к которой нужен особый подход.

Каждому нужно соответствующее стимулирование и понимание в течение всей жизни, и, к сожалению, уникальные таланты способных учеников могут быть подавлены давлением, связанным с необходимостью вписаться в среду, которая просто не была должным образом разработана для них,

– комментирует мама.

Джозеф посещает замечательный детский сад, А благодаря Mensa ребенок сможет находиться в сообществе гениальных сверстников и станет источником дальнейшей поддержки, поскольку его исключительный интеллект продолжает расти и развиваться.

Родители Джозефа надеются, что такое раннее достижение даст ему чувство гордости, когда он вырастет.