Вступительная кампания 2023: что абитуриенты должны знать о Реестре документов об образовании

В Украине идет регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Именно через эти кабинеты абитуриенты будут подавать заявления в заведения высшего образования.

Однако у некоторых уже возникли проблемы с документами, ведь система их не видит после загрузки. Поэтому всем остальным поступающим следует проверить наличие документа в Реестре документов об образовании.

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Что нужно знать о Реестре документов об образовании

Этот реестр содержит сведения и данные о документах об образовании, изготовленные с 2000 года, кроме информации о выпускниках военных ЗВО и военных учебных подразделений ЗВО.

Информацию о выпускниках военных вузов и военных учебных подразделений вузов хранят в этих учебных заведениях или соответствующих структурных подразделениях государственных органов, которым подчинены военные ЗВО или военные учебные подразделения.

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Так что в Реестре документов об образовании Единой государственной электронной базы по вопросам образования по ссылке https://info.edbo.gov.ua/edu-documents все желающие могут бесплатно проверить достоверность документов об образовании, изготовленных с 2000 года. А именно:

документы о базовом среднем образовании и полном общем среднем образовании;

свидетельства о присвоении (повышении) рабочей квалификации;

дипломы квалифицированного рабочего, младшего специалиста, бакалавра, специалиста, магистра.

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Продолжается регистрация электронных кабинетов поступающих

1 июля в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Именно через эти кабинеты абитуриенты будут подавать заявления в вузы.

Для регистрации кабинета следует войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме.

Чтобы создать электронный кабинет, нужно указать адрес электронной почты.

Для регистрации электронного кабинета необходимо также внести данные сертификата НМТ (или ВНО) и свидетельства о среднем образовании (аттестата).

После активации электронного кабинета нужно ввести/скачать следующую информацию о поступающем: