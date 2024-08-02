С вечера 2 августа доступ к ЕГЭБО и электронным кабинетам поступающих будет временно отсутствовать

На сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) выложили сообщение о временном прекращении работы платформы. К сожалению, срок возобновления пока не известен.

В этом году поступающие в магистратуру подают заявления только в электронной форме, хотя есть определенные исключения. 24 Канал писал, какие документы необходимы для поступления на магистра.

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Почему не работает ЕГЭБО и когда возобновит работу

Информируем, что в связи с проведением подготовительных работ и выполнением алгоритма адресного размещения государственного и регионального заказа в 2024 году (для поступающих на основе полного общего среднего образования и НРК5) с 18:00 02.08.2024 до момента размещения рекомендаций будет временно отсутствовать доступ к ЕГЭБО, сайту Вступ и электронным кабинетам абитуриентов для получения высшего образования,

– говорится в заметке.

Стоит сказать, что это произошло в разгар вступительной кампании, поэтому абитуриенты не могут оперативно отслеживать процесс подачи заявок и получения рекомендаций. И не могут подавать или изменять свои заявления на поступление, просматривать их статус. 24 Канал объяснял, почему стоит отслеживать статус поданных заявлений.

Что такое ЕГЭБО

НРК5 – это уровень младшего бакалавра и профессионального младшего бакалавра, который можно получить в профессиональных колледжах или обычных колледжах после 9 или 11 класса.

На платформе есть информация обо всех учебных заведениях, программах обучения, контингенте студентов и выпускников. Там взаимодействуют абитуриенты, учебные заведения и государственные органы.

ЕГЭБО важна, ведь ее данные используют, когда изготавливают документы об образовании государственного образца, документы об ученых званиях и научных степенях, лицензии на предоставление образовательных услуг и сертификаты об аккредитации и даже ученические или студенческие билеты.