Минобразования согласовало график единого государственного квалификационного экзамена

Минобразования Украины согласовало график проведения единого государственного квалификационного экзамена на бакалаврском и магистерском уровнях в 2024 году.

Это форма аттестации для выпускников бакалавриата и магистратуры. Детали читайте далее.

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Минобразования одобрило график единого государственного квалификационного экзамена

Даты сдачи Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ) следующие:

Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 25 мая;

Ветеринарная медицина. Магистерский уровень – 9 мая;

Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 9 мая;

Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 23 мая;

Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 28 мая;

Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 31 октября;

Право. Международное право. Магистерский уровень – 21 ноября.

Даты пересдачи Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ):

Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 16 мая;

Ветеринарная медицина. Магистерский уровень – 30 мая;

Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 30 мая;

Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 13 июня;

Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 20 июня;

Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 14 ноября;

Право. Международное право. Магистерский уровень – 5 декабря.

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