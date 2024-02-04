Минобразования согласовало график единого государственного квалификационного экзамена
4 февраля 2024, 14:39Читати новину українською
Источник:Osvita.ua
Минобразования Украины согласовало график проведения единого государственного квалификационного экзамена на бакалаврском и магистерском уровнях в 2024 году.
Это форма аттестации для выпускников бакалавриата и магистратуры. Детали читайте далее.
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Минобразования одобрило график единого государственного квалификационного экзамена
Даты сдачи Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ) следующие:
- Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 25 мая;
- Ветеринарная медицина. Магистерский уровень – 9 мая;
- Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 9 мая;
- Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 23 мая;
- Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 28 мая;
- Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 31 октября;
- Право. Международное право. Магистерский уровень – 21 ноября.
Даты пересдачи Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ):
- Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 16 мая;
- Ветеринарная медицина. Магистерский уровень – 30 мая;
- Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 30 мая;
- Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 13 июня;
- Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 20 июня;
- Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 14 ноября;
- Право. Международное право. Магистерский уровень – 5 декабря.
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