Украинка получила престижную международную премию по математике
Украинка Екатерина Пожарская получила международную премию Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 по математике. Ее присудили за "вклад в теорию информационной сложности".
Эту премию присуждают каждый год. При этом только одному молодому ученому, которому еще не исполнилось до 35 лет, в области математики.
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Екатерина Пожарская получила международную премию по математике
Екатерина получила в качестве награды 1000 долларов и памятную табличку.
Что известно о Екатерине Пожарской
Она окончила Волынский национальный университет имени Леси Украинки.
В настоящее время работает научной сотрудницей отдела теории функций Института математики Национальной академии наук Украины.
Также Екатерина является постдокторской исследовательницей в городе Хемниц (Германия).
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Украинская математики Марина Вязовская получила медаль Филдса.
- В 2022 году престижную математическую награду получила Марина Вязовская.
- Ее украинцы вручили за решение задачи о упаковке шаров в восьмимерном пространстве.
- Вязовская стала второй женщиной в истории премии, получившей медаль.
- К слову, медаль Филдса получают математики в возрасте до 40 лет. Раз в 4 года награду вручают за выдающиеся достижения в науке.
- Ученая работает на кафедре теории чисел в Швейцарском федеральном технологическом институте Лозанны.