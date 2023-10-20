Украинка получила престижную международную премию по математике

Украинка Екатерина Пожарская получила международную премию Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 по математике. Ее присудили за "вклад в теорию информационной сложности".

Эту премию присуждают каждый год. При этом только одному молодому ученому, которому еще не исполнилось до 35 лет, в области математики.

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Екатерина Пожарская получила международную премию по математике

Екатерина получила в качестве награды 1000 долларов и памятную табличку.

В университете говорят, что команда, в которой она работает, занимается исследованием современных задач теории приближений и разработкой алгоритмов для уменьшения информационной сложности, находящих применение в машинном обучении.

Что известно о Екатерине Пожарской Она окончила Волынский национальный университет имени Леси Украинки. В настоящее время работает научной сотрудницей отдела теории функций Института математики Национальной академии наук Украины. Также Екатерина является постдокторской исследовательницей в городе Хемниц (Германия).

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