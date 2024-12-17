Деньги по программе "еКнига" могут получить только 18-летние: в Минкульте объяснили такой выбор

В приложении Дия заработала новая программа "еКнига", по которой 18-летние украинцы могут получить 908 гривен на книги. В Министерстве культуры объяснили, почему выплата доступна только для этой категории населения.

Программа "еКнига" доступна только тем украинцам, которым в 2024 году исполнилось 18 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова первого заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галины Григоренко в эфире телемарафона.

Новости к теме Приобщайтесь к чтению с программой "еКнига": кто может получить деньги и как их потратить

Почему "еКнига" доступна только 18-летним украинцам

По словам Григоренко, такой выбор обусловлен несколькими факторами. Одним из них является то, что 18-летние граждане становятся совершеннолетними и могут нести ответственность за свою жизнь. Однако в этом возрасте они очень часто еще не являются самостоятельными и зависят от родителей.

Но в любом случае они уже имеют право самостоятельно принимать решения относительно своего развития, относительно своих жизненных предпочтений, относительно своих привычек и поэтому именно этот возраст был выбран, как приоритетный для первого шага этой программы,

– говорит первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Она также добавила, что эта государственная помощь основана для двух категорий населения, но во время военного положения будет работать только для одной. Однако через год после его окончания такую помощь будут предоставлять также при рождении ребенка.

Отметим, что средства в рамках программы "еКнига" можно потратить на бумажные, электронные и аудиокниги украинских издательств, изданных на украинском языке, в течение трех месяцев со дня начисления. Иначе они вернутся на счет Украинского института книги.