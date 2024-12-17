Програма "єКнига" доступна лише тим українцям, яким у 2024 році виповнилося 18 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова першої заступниці міністра культури та стратегічних комунікацій України Галини Григоренко в ефірі телемарафону.

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Чому "єКнига" доступна лише 18-річним українцям

За словами Григоренко, такий вибір зумовлений кількома факторами. Одним з них є те, що 18-річні громадяни стають повнолітніми та можуть нести відповідальність за своє життя. Проте у цьому віці вони дуже часто ще не є самостійними та залежать від батьків.

Але в будь-якому випадку вони вже мають право самостійно приймати рішення щодо свого розвитку, щодо своїх життєвих вподобань, щодо своїх звичок і тому саме цей вік був обраний, як пріоритетний для першого кроку цієї програми,

– каже перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України.

Вона також додала, що ця державна допомога започаткована для двох категорій населення, але під час воєнного стану працюватиме лише для одної. Проте за рік після його закінчення таку допомогу надаватимуть також при народженні дитини.

Зазначимо, що кошти у рамках програми "єКнига" можна витратити на паперові, електронні та аудіокниги, що видані українською мовою, протягом трьох місяців з дня нарахування. Інакше вони повернуться на рахунок Українського інституту книги.