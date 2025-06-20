Мало кто знает, но шелковица из вирусной песни известна многим украинцам под другим именем

Вам нравится песня о шелковице? А знаете как выглядит это дерево, и какие еще его названия существуют?

Под какими названиями известно дерево шелковица украинцам, рассказывает 24 Канал.

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Как еще называют шелковицу

Новый песенный хит задел многих, а еще заставил вспомнить, как выглядит шелковица и ждать сезона, когда можно ею полакомиться.

Но оказывается, что не все знают это растение именно под таким названием. А в разных уголках Украины существуют другие названия.

Эту жительницу умеренных и субтропических широт начали культивировать более 2,5 тысячи лет назад. И издавна выращивают в Украине и ценят за лечебные и вкусовые качества.

Литературное название дерева – шелковица, а латинское – Morus.

Название "шелковица" можно объяснить тем, что листья дерева – главная пища для тутового шелкопряда, коконы которого используются для изготовления шелка: шелк – шелковица. Или немного перекривленное – шелковец или шелковое дерево.

Другое название – тута / тутовник / тутовое дерево – считают, что имеет тюркское происхождение, именно так называют ягоду. Этот вариант был распространен в южных и восточных регионах. Можно услышать и уменьшительно ласкательный вариант – тутка.

Шелевица / шелевка – редкие, локальные варианты, которые могли возникнуть вследствие фонетических изменений или влияния соседних языков.

Еще одно название – морва – название, которое имеет латинские корни – morus. Название встречается и в ботанических текстах или в галицких источниках под влиянием польского – morwa.

А вот на Закарпатье шелковицу называют – эперки. Слово имеет венгерские корни и так называют клубнику, но в диалекте им обозначают именно плоды шелковицы.

Это не единственное дерево в Украине, которое имеет несколько названий, например, немало их у ивы.

"Шелковица": смотрите видео

Интересные факты о шелковице

Дерево шелковицы может жить до 500 лет и плодить более 200 лет.

В Китае шелковице посвящали поэзию, почитали за шелк, и считали местом для свиданий.

Высоко ценится в азербайджанской и армянской культурах. Они издавна занимались садоводством с разведением тутовых деревьев.

Тутовое дерево можно использовать разнообразно и практически безотходно. Из листьев готовят желтую краску, из коры – бумагу, лыко, из ствола – бочки, плотницкие инструменты, различные стройматериалы, из тутовых ягод – водку, вино, уваренный сок, варенье, компот, джем, уксус, чай.

Цвет шелковицы / Википедия

Ягоды очень сладкие, но деликатные, сложные для транспортировки, поэтому их почти нет в супермаркетах.

Сегодня существуют сорта шелковицы, которые используют для ландшафтного дизайна – декоративные, низкорослые или плакучие формы.

Дождитесь сезона шелковицы и насладитесь ягодами и песней!