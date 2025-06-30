Вы точно пробовали драпаки или виприны, но не подозревали об этом: что же это за ягоды такие

В летний сезон все с радостью лакомятся ягодами. Но не все знают их названия на украинском языке, подходило бы, потому что они отличаются от русских.

Эта черная, вкусная и полезная ягода – "єжевіка", в украинском языке имеет другое название, о котором рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Кто такие "родственники тыквенные": знаете ли вы значение этого выражения

Каково происхождение названия "ежевика"

Лето на улице и в разгаре сезон ягод. Среди летних ягод вкусная лесная ежевика. Однако, это название ягоды – русский, а на украинском она называется – "ожина". Растение разрастается и создает большие заросли кустарника, который называется –"ожинник". Так теперь называют и ежевичный сад.

Языковеды утверждают, что название ягоды происходит от слова "еж", поскольку стебель растения очень колючий. И во многих славянских языках названия похожи и близки к "ежу": на белорусском – ажына, ажавина; на польском – jeżyna, ożyna; на чешском – ježiník; на словацком – ožina, на сербохорватском – ежевина, ежина, је̏жина, јежевица.

Но как всегда, кроме литературного есть еще и народные названия растения, в каждом регионе свое:

виприни,

бамбара або бамбера,

драпаки,

ведмеді.

кабанячі (або свинячі) ягоди.

Все названия так или иначе связаны с лесом и лесными обитателями.

Ботаническое латинское название растения – Rubus L – ежевика обыкновенная, из семейства Rosaceae (Розовые). К этому же роду относится и малина, которая является близкой родственницей ежевики и тоже имеет сорта темно-синего цвета.

Вспомните или узнайте и запомните украинскую ягодную терминологию:

не клубника – а полуниця,

не земляника – а суниця,

не шелковица – а шовковица,

не клюква – а журавлина,

не черника – а чорниця,

не голубика – а лохина,

не крыжовник – а агрус,

не брусника – а брусниця,

не арбуз – а кавун.

И еще – белую и красную смородины у нас принято называть – "порічки", а вот темно-синюю ягоду уже – смородина.

Чем полезна ежевика

Эта небольшая темно-синяя или фиолетовая ягода в диком виде – кисловатая, а размер зависит от места произрастания. Однако в культивируемом виде, как садовое растение – большая, сладкая и ароматная. А еще полезное. Содержит много витаминов и микроэлементов – клетчатку, витамины группы B, витамин A, С, Е и К, а также марганец, кальций и цинк. Стакан свежей ежевики содержит всего 65 калорий.

Темный цвет ежевике придают антоцианы, которые также являются хорошими антиоксидантами. А еще она, как и черника и шелковица, окрашивает руки и губы своим соком. Чтобы его смыть нужен лимонный сок или уксус.

Прекрасный вкус в свежем виде, в вареньях или повидлах, компотах, морсах, десертах и наливках.

Десерт с ежевикой: смотрите видео

Радуйтесь ягодному лету и говорите по-украински!