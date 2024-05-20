"Собирают данные о школьниках 2008 года рождения": МОН опроверг неправдивую информацию
Источник:Министерство образования и науки Украины
В Министерстве образования и науки Украины опровергли фейковое письмо, которое распространяется по сети. Говорится о ложной информации относительно данных части украинских учеников.
Так, в сети распространили ложное письмо, которое якобы было подписано заместителем министра образования и науки Украины. В нем указано, что МОН совместно с Минобороны просят руководителей учебных заведений собрать данные о школьниках 2008 года рождения.
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В МОН опровергли фейк о данных учеников 2008 года рождения
В фейковом письме говорится о том, что такие меры предусмотрены для выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".
Это фейк. Министерство НЕ направляло письмо с таким содержанием,
– отметили в МОН.
И добавили, что враг регулярно осуществляет информационные операции в сети, поэтому МОН советует тщательно проверять информацию, обращаться к официальным источникам и заботиться о медиагигиене.
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МОН призывает вузы и колледжи соблюдать языковое законодательство
- Минобразования Украины призвало руководителей вузов и колледжей учитывать необходимость обеспечения соблюдения языкового законодательства.
- Соответствующее письмо ведомство разослало учебным заведениям.
- Так, в 2023 году на рассмотрение Уполномоченного по защите государственного языка поступило 96 обращений граждан, которые касались нарушений законодательства о государственном языке в ЗВО и колледжах.
- Наибольшее количество обращений относительно деятельности учебных заведений поступило из Киева (42) Харькова (9), Одессы (9) и Днепра (6).