Фейсбуком несется волна протеста против феминитивов: стоит ли их употреблять

В очередной раз феминитивы вызвали жаркие дискуссии среди украинцев – так что протестная волна покатилась по фейсбуку. Все началось с сообщения Екатерины Зинасс, которая больно воспринимает, когда ее называют психологиней.

Однако многие языковеды отрицают эту ноту протеста и говорят, что феминитивы – полезны для украинского языка. Поэтому о том, почему изымать эти слова ни в коем случае из нашего языка нельзя, читайте в материале 24 Канала.

Читайте Струцли, прецли и ушки: колоритные украинские слова о рождественских праздниках, которые вы могли не знать

Почему по фейсбуку покатилась протестная волна

Екатерина Зинасс в своем сообщения на фейсбуке подчеркнула: "Я Психолог (!), а не "Психологиня". И считаю подобные окончания – сексизмом. Так же и в других профессиях: "Врач-ка, Профессор-ка, Науковиц-я, Журналист-ка"…

"По ту сторону новостей" считает, что вытеснение феминитив из официального языка нивелирует активную общественную роль женщины При этом медиа подчеркивает, что Зинасс противоречит, ведь 3 августа 2022 года в одном из своих сообщений она обильно употребляла такие феминитивы как "авторка, киевская княжна, врач, ученая".



Сообщение Зинасс / По ту сторону новостей

Феминитивы занимают ведущее место в украинском языке Языковед Александр Пономарев в свое время уверял, что употребление мужского рода на обозначение женщины противоречит морфолого-синтаксическим нормам украинского языка. И подчеркивал, что суффиксы, с помощью которых создаются феминитивы (-к, -ица, -иня в украинском языке и -k, -ini/-yni в польском), исторически укорененные и продуктивные. Следовательно, от них образуется значительное количество новых слов. Пономарев акцентировал, что "продавщица" звучит лучше, чем "продавщица", а к слову "фотографиня" можно привыкнуть. Оно отвечает законам украинского словообразования, хоть и звучит необычно.

Что говорят украинские языковеды и литераторы

К дискуссиям присоединилась украинская писательница Оксана Забужко. Она считает, что автор первого сообщения – Зиннас – это "челаек рюскай культуры" и не чувствует, что феминитивы в украинском не просто грамматически правильные, но и оценочно нейтральные. В противоположность русскому, где слово "редакторша" звучит как обесценивание".

Если же вы действительно верите, будто старое галицкое словцо "членкиня" только что придумали взбалмошные феминистки, – это определенный знак, что украинский язык вы знаете плохо,

– подчеркнула Забужко.

Со своей стороны эксперт по гендерно-чувствительной коммуникации и редактор Татьяна Трощинская подчеркивает: феминитивы касаются только существ.

Украинский язык очень относится к феминитивам, они естественны исторически. "Учительница моя, звезда мировая", – как говорил классик,

– уточняет редактор.

Также она добавляет, что в украинском языке, по меньшей мере, 13 продуктивных суффиксов, которые помогают создавать феминитивы.

К теме "Лайфхаки для инфлюэнсеров без хайпа": о каких иноязычных словах лучше забыть, говоря о праздниках

Феминитивы известны с древнейших письменных времен

Кандидатка филологических наук, доцент кафедры украинского языка Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Мария Брус, заключившая "Исторический словарь феминитивов украинского языка", рассказывала Радио Свобода, что в украинском языке феминитивы известны с древнейших дописательных времен, а их функционирование отразило книгописание – оригинальное и переводное.

Древнейшими, по ее словам, по происхождению были названия женщин индоевропейского и праславянского происхождения. В частности, названия женщин по деятельности, состоянию, отношениям, возрастным и другим признакам. Эти слова и вошли в тексты первых памятников украинской письменности – "Русской правды" XI века и "Слова о полку Игореве" ХІІ века.

Впоследствии фемнитивы никуда не исчезали из украинского языка, а наоборот становились более народными, разнообразными по форме и пополняли страницы словарей.

Выступает ли Институт языкознания против феминитивов

А вот в Институте языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук Украины не так давно заявляли о рисках употребления новых феминитивов. В частности, предостерегали от создания неестественных слов. По мнению сотрудников института, такие слова как "вождица, врагиня, математикиня, мерка, политика" и т.д. являются насилием над украинским языком.

Все же, по мнению многих языковедов, феминитивы сегодня занимают ведущее место в словообразовательных процессах украинского языка. В частности, их творение оживляется во время общественных движений, таких как после Оранжевой революции и Революции достоинства и начала войны с Россией.

Как видим, феминитивы – не враги украинскому языку и не какие-то непонятные образования. Они – органическая часть нашего языка, которая без этих слов становится более бедной и канцелярской.