В Украине в дальнейшем поддерживают вузы в прифронтовых регионах и те, которые были релокированы в результате российской агрессии. Такие университеты получат еще 120 миллионов гривен.

Деньги предусмотрели на закупку оборудования для обеспечения устойчивой образовательной и административной деятельности ЗВО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Какие вузы получат миллионы?

В МОН отмечают: сознательно усиливают те университеты, которым сейчас тяжело.

Университеты, которые остаются в прифронтовых областях или были вынуждены переехать, должны получать дополнительную поддержку. И именно они чаще всего подают четкие запросы, потому что знают, что им нужно для выживания и развития,

– отметил заместитель главы ведомства Михаил Винницкий.

На сегодня 34 вуза из Донецкой, Сумской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и Херсонской областей получили возможность финансирования.

Оборудование закупают по процедурам Всемирного банка. Его используют для поддержки образовательного процесса, проведения практических занятий и обеспечения базовых потребностей университетских сообществ.

Приоритетное направление – это обновление IT-оборудования для поддержки прифронтовых университетов и непрерывного учебного процесса,

– уточнили в МОН.

Отдельные партии такого оборудования уже доставили в 26 ЗВО. Это 153 интерактивные панели, 121 зарядная станция, 17 терминалов спутниковой связи Starlink, 34 звуковые системы. До конца лета еще поступят 304 ноутбука, 78 мониторов.

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Какие вузы получили больше всего средств?

Наибольшие объемы финансирования согласовали для таких вузов:

НТУ "Харьковский политехнический институт";

Государственный биотехнологический университет (Харьков);

Национального университета "Запорожская политехника";

Запорожский национальный университет;

Сумской национальный аграрный университет.

Напомним, что недавно правительство выделило еще 300 миллионов гривен на усиление финансовой устойчивости университетов в прифронтовых регионах – Запорожской, Сумской и Харьковской областях.