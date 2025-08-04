Гроші передбачили на закупівлю обладнання для забезпечення стійкої освітньої та адміністративної діяльності ЗВО. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Які виші отримають мільйони?

У МОН зазначають: свідомо посилюють ті університети, яким зараз найтяжче.

Університети, які залишаються в прифронтових областях або були змушені переїхати, мають отримувати додаткову підтримку. І саме вони найчастіше подають найчіткіші запити, бо знають, що їм потрібно для виживання та розвитку,

– зазначив заступник очільника відомства Михайло Винницький.

На сьогодні 34 виші з Донецької, Сумської, Миколаївської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та Херсонської областей отримали можливість фінансування.

Обладнання закуповують за процедурами Світового банку. Його використають для підтримки освітнього процесу, проведення практичних занять та забезпечення базових потреб університетських спільнот.

Пріоритетний напрямок – це оновлення IT-обладнання для підтримки прифронтових університетів та безперервного навчального процесу,

– уточнили у МОН.

Окремі партії такого обладнання вже доставили до 26 ЗВО. Це 153 інтерактивні панелі, 121 зарядна станція, 17 терміналів супутникового зв'язку Starlink, 34 звукові системи. До кінця літа ще надійдуть 304 ноутбуки, 78 моніторів.

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Які виші отримали найбільше коштів?

Найбільші обсяги фінансування погодили для таких вишів:

НТУ "Харківський політехнічний інститут";

Державний біотехнологічний університет (Харків);

Національного університету "Запорізька політехніка";

Запорізький національний університет;

Сумський національний аграрний університет.

Нагадаємо, що недавно уряд виділив ще 300 мільйонів гривень на посилення фінансової стійкості університетів у прифронтових регіонах – Запорізькій, Сумській і Харківській областях.