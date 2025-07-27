Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також З вишів України відрахували понад 50 тисяч студентів за два роки, – ДСЯО

Якою буде підтримка вишів у прифронтових регіонах?

За словами президента, є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах, зокрема, на Сумщині, Запоріжжі, Харківщині.

Додаткові кошти – 300 мільйонів гривень – саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все,

– розповів Зеленський.

Він наголосив на важливості збереження українських університетів. Наприклад, Університет Каразіна, та багато інших. "Ми будемо й надалі підтримувати вас", – пообіцяв український лідер.

Раніше про додаткову підтримку для ЗВО у прифронтових регіонах повідомляли у Міністерстві освіти й науки України. Кошти спрямовують на фінансування закладів вищої освіти в Запорізькій, Сумській і Харківській областях, що належать до сфери управління МОН.