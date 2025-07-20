Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У МОН зазначають, що треба зберегти сталість університетських спільнот навіть у важких прифронтових умовах.

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Що передбачає додаткова підтримка для ЗВО у прифронтових регіонах?

Заступник очільника МОН Михайло Винницький заявив, що обов'язок держави – допомогти таким вишам, які щоденно беруть на себе особливий удар і своїм існуванням щоденно демонструють незламність українського народу.

Так, додаткові кошти для ЗВО у прифронтових областях виділяють через перерозподіл залишків освітньої субвенції, що утворилися на рахунках місцевих бюджетів на кінець 2024 року. Кошти спрямовують на фінансування закладів вищої освіти в Запорізькій, Сумській і Харківській областях, що належать до сфери управління МОН.

У МОН при цьому наголошують, що таке рішення не потребує додаткового навантаження на державний бюджет та дає змогу гнучко реагувати на виклики, з якими стикаються університети в умовах війни. Фінансування здійснюватимуть у межах уже перерахованих коштів 2023 року, які обліковують у складі залишків на рахунках місцевих бюджетів.

Кошти розподілять пропорційно до затверджених у 2025 році видатків для відповідних університетів – на основі критеріїв чинної Формули розподілу бюджетних коштів між ЗВО, затвердженої постановою КМУ № 1146 від 24 грудня 2019 року.