Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В МОН отмечают, что надо сохранить постоянство университетских сообществ даже в тяжелых прифронтовых условиях.

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Что предусматривает дополнительная поддержка для ЗВО в прифронтовых регионах?

Заместитель главы МОН Михаил Винницкий заявил, что обязанность государства – помочь таким вузам, которые ежедневно берут на себя особый удар и своим существованием ежедневно демонстрируют несокрушимость украинского народа.

Так, дополнительные средства для ЗВО в прифронтовых областях выделяют через перераспределение остатков образовательной субвенции, образовавшихся на счетах местных бюджетов на конец 2024 года. Средства направляют на финансирование высших учебных заведений в Запорожской, Сумской и Харьковской областях, относящихся к сфере управления МОН.

В МОН при этом отмечают, что такое решение не требует дополнительной нагрузки на государственный бюджет и позволяет гибко реагировать на вызовы, с которыми сталкиваются университеты в условиях войны. Финансирование будет осуществляться в пределах уже перечисленных средств 2023 года, которые учитывают в составе остатков на счетах местных бюджетов.

Средства распределят пропорционально утвержденным в 2025 году расходов для соответствующих университетов – на основе критериев действующей Формулы распределения бюджетных средств между ЗВО, утвержденной постановлением КМУ № 1146 от 24 декабря 2019 года.