Национальный символ: как по-особенному назвать наш флаг

23 августа 2024, 12:22
Читати новину українською
Автор: Мария Волошин

Украинцы 23 августа отмечают День Государственного Флага. Он гордо развевается над всеми свободными и отвоеванными нашими воинами территориями Украины.

И будет развеваться и над теми украинскими землями, которые сейчас являются временно оккупированными. Так, по случаю праздника Образование 24 подскажет, как еще благозвучно вы можете называть наш сине-желтый символ свободы.

Читайте В Киеве торжественно подняли Государственный флаг, Зеленский эмоционально обратился к украинцам

Как благозвучно на украинском назвать флаг

Если вы рассказываете о нашем флаге как эмблему страны, воинской части, организации и т.д., можете еще его назвать так:

  • стяг – торжественное название флага;
  • знамено – употребляется реже;
  • корогва (хорогва, коругов, хоругов, коругва, хоругва) – устаревшие названия. Так можно назвать также военное, боевое знамя боевое знамя;
  • штандарт – тоже устаревшее название. Так называли флаги, хоругви во времена украинского казачества. Так называли и флаг определенного государства. В иностранных армиях – флаг кавалерийской части, эскадрона.

По-особенному благозвучно наш символ еще будет звучать так:

  • завівало;
  • майва;
  • полотнище;
  • прапорець;
  • прапірець.