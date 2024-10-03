Более 100 интересных событий и гости из 18 стран мира: начался Lviv BookForum

Более 20 событий кураторской программы в Пороховой башне и 120 событий издателей и партнеров в центре Львова – начался 31-й Международный литературный фестиваль Lviv BookForum. К BookForum присоединятся гости из 18 стран мира.

Фокусная тема – "Сила сообщества". Фестиваль продлится до 6 октября, сообщают организаторы.

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Начался Lviv BookForum

Открыла 31-й Lviv BookForum публичный разговор с литературоведом и писателем Мирославом Шкандрием о постколониальном опыте украинцев.

Интересно! Среди приглашенных на фестиваль – лауреат Букеровской премии Салман Рушди (Великобритания), исследовательница постколониализма Гаятри Чакраворти Спивак (Индия), журналист Дэвид Ремник (США), лауреат Оскара Василиса Степаненко и еще десятки авторов и культурных деятелей.

Наша фокусная тема в этом году – о сообществе. Мы стремимся создать пространство для дискуссий о вызовах, которые стоят перед современным миром, учитывая исторические уроки и борьбу за права человека,

– отметила София Челяк, программный директор фестиваля.

Посетителей также ожидают такие события:

презентация нового романа Василия Шкляра "Заячий костел";

дискуссия о российской пропаганде с участием дипломата и экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы;

интерактивные игры для детей с участием писательницы Евгении Завалий;

события от авторов Дары Корней и Галины Вдовиченко и тому подобное.

Обратите внимание! В целом Lviv BookForum подготовил 150 мероприятий на восьми локациях в центре Львова.

На каких локациях ждут посетителей

Кроме Пороховой башни, посетителей ждут на таких локациях:

America House Lviv (ул. Академика Гнатюка, 2);

Львовская областная библиотека для детей, "Леотека" (ул. Винниченко, 1);

Львовская областная библиотека для юношества имени Романа Иваничука (Площадь Рынок, 9);

Отель "Жорж", каминный зал (пл. Мицкевича, 1);

Институт народоведения НАН Украины (пр. Свободы, 15);

Книжный магазин "Е" (пр. Свободы, 7);

Артцентр "Дзига" (ул. Армянская, 35);

Художественная библиотека (ул. Шота Руставели, 8).

Интересно! С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.