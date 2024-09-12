В учебнике "Защита Отечества" нашли фото российских военных: МОН отреагировало

Министерство образования и науки Украины отреагировало на скандал, который разгорелся вокруг учебника "Защита Отечества. Уровень стандарта", в котором обнаружили изображение вражеской формы российской армии. В ведомстве отмечают, что этот учебник нельзя использовать для преподавания в школах.

И отмечают, что срок действия грифа "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины" для этой учебной книги завершился в 2023 году. Говорится об учебнике для 10 класса (авторы. И. М. Герасимов, К. А. Пашко, М. М. Фука, Ю. П. Щирба, издательство "Астон", 2018 г.).

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Какой учебник будет "учить" 10-классников "Защите Украины"

Ведомство отмечает, что школы не могут использовать учебники, у которых вышел срок действия грифа. При этом акцентирует на ответственности по соблюдению этих требований.

В МОН при этом напомнили, что с 2020 года название предмета "Защита Отечества" изменили на "Защита Украины". Содержание и подходы к преподаванию предмета требовали осовременивания, поэтому в этом году начали масштабное обновление предмета. В августе новая модельная учебная программа "Защита Украины. Интегрированный курс" для 10 – 11 классов получила гриф МОН.

Для обновленной программы "Защита Украины" учебники еще не напечатали, поэтому для преподавания этого предмета авторский коллектив программы и эксперты разработали методические рекомендации к каждой из тем,

– уточнили в министерстве.

Все методические рекомендации учитывают реалии военного положения, а также потребности молодого поколения – прежде всего в навыках самозащиты. Поэтому программу наполнили модулями по тактической медицине, управления дронами, основ информационной войны и т.д., уверяют в ведомстве.

Преподавать предмет "Защита Украины" будут в специально оборудованных центрах в общинах. На это правительство выделило субвенцию в размере 1,64 миллиарда гривен.