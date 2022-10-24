Зеленская презентовала важные проекты на Франкфуртской книжной ярмарке: о чем они

Во время Франкфуртской книжной ярмарки Зеленская представила два проекта. Они призваны облегчить доступ к книгам на украинском языке.

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"Книги без границ"

Этот проект должен обеспечить детей украинских беженцев за границей книгами на украинском языке.

Хотим, чтобы когда украинский ребенок просит маму почитать сказку на ночь, она открывала книгу на родном языке,

– объяснила первая леди Украины.

"Украинская книжная полка"

Этот проект предполагает появление книг на украинском языке в библиотеках. Эта инициатива действует в 20 странах.

Кто хочет, чтобы украинской книги не существовало? Она будет не просто существовать. Она появится в лучших библиотеках по всему миру",

– подчеркнула Зеленская.

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Что известно о Франкфуртской книжной ярмарке

Это – самая большая в мире книжная ярмарка;

72-я Франкфуртская книжная ярмарка длилась с 19 по 23 октября;

Все мероприятия проходили в режиме онлайн-трансляций;

В участии в ярмарке зарегистрировались около 4400 онлайн-экспонентов из 110 стран.

Основные темы программы ярмарки: