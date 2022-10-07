29-й международный BookForum проходит во Львове с 6 по 9 октября 2022 года. Однако из-за войны почти все мероприятия будут проходить онлайн.

В рамках форума состоится всего 20 событий. Участие в них примут более 40 авторов из Украины, Великобритании, США, Мексики, Сирии, Португалии, Франции, Ирана и Танзании. В частности, Нил Гейман, Майкл Катакис, Маргарет Этвуд, Ювал Харари, Джонатан Литель, Абдулразак Гурна и другие. Официальное открытие события уже состоялось. Так какие интересные мероприятия стоит посетить, читайте ниже.

7 октября

В 14:00 начнется обсуждение "Женщины & война".

Участие в нем примут украинская поэтесса и боевая медик Ярина Черногуз, французско-британская журналистка, ученая и писательница американского происхождения Джанин Ди Джованни, мексиканская общественная активистка, писательница Лидия Качо, организатор движения "Донецк – это Украина" Диана Берг и британская журналистка Эмма Грэхем-Харрисон.

С 17:30 по 18:50 продлится мероприятие "Искусство во времена конфликта".

Кроме Дианы Берг и Эммы Грэхем-Харрисон, над темой будут размышлять украинская поэтесса, переводчица Екатерина Калитко, литературовед и поэт Остап Сливинский, а также поэт-слемер, военнослужащий ВСУ Артем Полежака.

Первый полноценный день фестиваля завершит публичный разговор с Ювалом Харари и Нилом Гейманом.

Модерировать разговор с израильским историком, автором бестселлера "Sapiens: Человек разумный. История человечества" Ювалом Харари и английским писателем-фантастом, автором многочисленных романов, графических новелл, комиксов и киносценариев Нилом Гейманом главный редактор УП Севгиль Мусаев.

Мероприятие продлится с 19:00 до 20:00.

8 октября

11:00 – 12:30 – разговор "Идея Европы" о том, как война в Украине изменит Европу

О том, сможем ли мы снова увидеть Россию европейской страной, будут говорить британско-французский практик-адвокат Филипп Сэндс, украинская литературовед Татьяна Огаркова, писатель, журналист Владимир Ермоленко, журналист, публицист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин и британский журналист, историк.

13:00 – 14:30 – об империализме и идентичности будут общаться писательница Елена Стяжкина, танзанийско-британский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года Абдулразак Гурна, поэт, критик, драматург Игорь Померанцев, Лидия Качо, журналист-расследователь Джон Ли Андерсон, и волонтер и публицист Дмитрий Крапивенко.

15:00 – 16:30 – о пропаганде и юридическом наказании пропагандистов будут дискутировать Филипп Сэндс, португальский политолог и политический деятель Бруно Масаеш, британский журналист, писатель Питер Померанцев, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП. Также работница некоммерческого фонда, специализирующегося на подготовке, оснащении и помощи волонтерам экстренных служб в зонах конфликта Mayday Rescue Foundation, Эмма Винберг, журналист и медиа-менеджер Андрей Шаповалов, СЕО медиа "Вокс Украина", военнослужащий ВСУ Максим Скубенко.

с 18:30 до 20:00 о военных преступлениях & памяти будут говорить Филипп Сэндс, журналистка-международник Наталья Гуменюк, писатель, журналист, бывший пленный концлагеря так называемого "ДНР" Станислав Асеев, франко-американский прозаик, журналист и кинорежиссер Джонатан Литель, глава правления Общественного Радио Андрей Куликов и адвокат, правозащитник, военнослужащий ВСУ Маси Найем.

День завершит публичный разговор Маргатер Этвуд и Юрка Прохасько. Разговор лауреата Букеровской премии и украинского публичного интеллектуала продлится с 20:15 до 21:15.

9 октября

Последний день BookForum ознаменует обсуждение "Деньги и культура: как культурные институты становятся российскими оффшорами".

Кроме Миши Гленни, в разговоре примут участие британский писатель и журналист Оливер Було, британская журналистка и писательница Кэтрин Белтон и телерадиоведущий Вадим Карпьяк. Участники будут думать, могут ли институты культуры работать как оффшорные компании, и насколько российский капитал присутствует в учреждениях и мероприятиях культуры за границами РФ.

Разговор продлится с 11:00 до 12:30.

О том, как за столетие изменилась роль писателей и журналистов во время войны и какие выборы сделали украинские писатели после того, как Россия начала войну против Украины в 2014 году, будут говорить во время события "Журналисты и писатели на войне" в 15:00.

В дискуссии примут участие американский писатель и фотограф Майкл Катакис, писательница, общественная активистка, волонтер Виктория Амелина, Джон Ли Андерсон, Татьяна Огаркова и Джанин Ди Джованни.

С 17:00 до 18:30 с участием соучредителя "Издательства Старого Льва", поэтессы Марьяны Савки и куратора книжных проектов, исполнительного директора Украинского PEN Татьяны Терен продлится презентация антологии "Война 2022": дневники, эссе, поэзия.

BookForum в 19:00 завершит публичный разговор с Абдулразаком Гурна. Модератор события – украинская журналистка и блогер Эмма Антонюк. К разговору также присоединятся журналист, правозащитник и менеджер образовательно-культурных проектов Алим Алиев.

Обратите внимание! С полной программой Львовского Book Forum 2022 можно ознакомиться по ссылке.