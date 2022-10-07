29-й международный BookForum проходит во Львове с 6 по 9 октября 2022 года. Однако из-за войны почти все мероприятия будут проходить онлайн.
Какие события BookForum посетить
7 октября
В 14:00 начнется обсуждение "Женщины & война".
Участие в нем примут украинская поэтесса и боевая медик Ярина Черногуз, французско-британская журналистка, ученая и писательница американского происхождения Джанин Ди Джованни, мексиканская общественная активистка, писательница Лидия Качо, организатор движения "Донецк – это Украина" Диана Берг и британская журналистка Эмма Грэхем-Харрисон.
С 17:30 по 18:50 продлится мероприятие "Искусство во времена конфликта".
Кроме Дианы Берг и Эммы Грэхем-Харрисон, над темой будут размышлять украинская поэтесса, переводчица Екатерина Калитко, литературовед и поэт Остап Сливинский, а также поэт-слемер, военнослужащий ВСУ Артем Полежака.
Первый полноценный день фестиваля завершит публичный разговор с Ювалом Харари и Нилом Гейманом.
Модерировать разговор с израильским историком, автором бестселлера "Sapiens: Человек разумный. История человечества" Ювалом Харари и английским писателем-фантастом, автором многочисленных романов, графических новелл, комиксов и киносценариев Нилом Гейманом главный редактор УП Севгиль Мусаев.
Мероприятие продлится с 19:00 до 20:00.
8 октября
- 11:00 – 12:30 – разговор "Идея Европы" о том, как война в Украине изменит Европу
О том, сможем ли мы снова увидеть Россию европейской страной, будут говорить британско-французский практик-адвокат Филипп Сэндс, украинская литературовед Татьяна Огаркова, писатель, журналист Владимир Ермоленко, журналист, публицист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин и британский журналист, историк.
- 13:00 – 14:30 – об империализме и идентичности будут общаться писательница Елена Стяжкина, танзанийско-британский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года Абдулразак Гурна, поэт, критик, драматург Игорь Померанцев, Лидия Качо, журналист-расследователь Джон Ли Андерсон, и волонтер и публицист Дмитрий Крапивенко.
- 15:00 – 16:30 – о пропаганде и юридическом наказании пропагандистов будут дискутировать Филипп Сэндс, португальский политолог и политический деятель Бруно Масаеш, британский журналист, писатель Питер Померанцев, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП. Также работница некоммерческого фонда, специализирующегося на подготовке, оснащении и помощи волонтерам экстренных служб в зонах конфликта Mayday Rescue Foundation, Эмма Винберг, журналист и медиа-менеджер Андрей Шаповалов, СЕО медиа "Вокс Украина", военнослужащий ВСУ Максим Скубенко.
- с 18:30 до 20:00 о военных преступлениях & памяти будут говорить Филипп Сэндс, журналистка-международник Наталья Гуменюк, писатель, журналист, бывший пленный концлагеря так называемого "ДНР" Станислав Асеев, франко-американский прозаик, журналист и кинорежиссер Джонатан Литель, глава правления Общественного Радио Андрей Куликов и адвокат, правозащитник, военнослужащий ВСУ Маси Найем.
День завершит публичный разговор Маргатер Этвуд и Юрка Прохасько. Разговор лауреата Букеровской премии и украинского публичного интеллектуала продлится с 20:15 до 21:15.
9 октября
Последний день BookForum ознаменует обсуждение "Деньги и культура: как культурные институты становятся российскими оффшорами".
Кроме Миши Гленни, в разговоре примут участие британский писатель и журналист Оливер Було, британская журналистка и писательница Кэтрин Белтон и телерадиоведущий Вадим Карпьяк. Участники будут думать, могут ли институты культуры работать как оффшорные компании, и насколько российский капитал присутствует в учреждениях и мероприятиях культуры за границами РФ.
Разговор продлится с 11:00 до 12:30.
О том, как за столетие изменилась роль писателей и журналистов во время войны и какие выборы сделали украинские писатели после того, как Россия начала войну против Украины в 2014 году, будут говорить во время события "Журналисты и писатели на войне" в 15:00.
В дискуссии примут участие американский писатель и фотограф Майкл Катакис, писательница, общественная активистка, волонтер Виктория Амелина, Джон Ли Андерсон, Татьяна Огаркова и Джанин Ди Джованни.
С 17:00 до 18:30 с участием соучредителя "Издательства Старого Льва", поэтессы Марьяны Савки и куратора книжных проектов, исполнительного директора Украинского PEN Татьяны Терен продлится презентация антологии "Война 2022": дневники, эссе, поэзия.
BookForum в 19:00 завершит публичный разговор с Абдулразаком Гурна. Модератор события – украинская журналистка и блогер Эмма Антонюк. К разговору также присоединятся журналист, правозащитник и менеджер образовательно-культурных проектов Алим Алиев.
Какова цель нынешнего форума
Организаторы и участники форума хотят с помощью культуры рассказать иностранцам о войне в Украине. Также продемонстрировать украинцам мощь поддержки нашего государства в мире.
Основная задача BookForum 2022 – на международном уровне обсудить наказание российских пропагандистов. Также будет способствовать организации международного трибунала для заказчиков и исполнителей войны России против Украины.
Читайте Мировая интеллектуальная элита и измененный формат: во Львове стартует 29-й BookForum
Как и где присоединиться к онлайн-трансляциям:
на Facebook-странице BookForum;
на сайте BookForum в разделе "Программа";
на сайте нашего партнера @hayfestival (ENG)