Примите во внимание: что означает фразеологизм "аристократ духа"

Украинцы часто могут украшать свою речь стойкими словосочетаниями. Иногда даже этого не замечая.

Так, фразеологизмы демонстрируют не только осведомленность говорящего, но и богатство языка. Так что Образование 24 продолжает знакомить вас с красивыми речевыми фразами.

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Что означает фразеологизм "аристократ духа"

В этот раз предлагаем вам запомнить фразеологизм "аристократ духа". Также объясняем, что он значит.

Эта фраза принадлежит немецкому писателю Генриху Стеффенсу. Так он когда-то наименовал поклонников вождя немецкого романтизма, писателя, поэта и философа Августа-Вильгельма Шлегеля.

Впоследствии эту фразу начать употреблять в отношении людей, которых считали высшим культурным развитием других.

Сегодня аристократами духа называют высокоинтеллектуальных людей.

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Что означает фразеологизм "брать ноги на плечи"