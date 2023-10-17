Примите во внимание: что означает фразеологизм "аристократ духа"
Украинцы часто могут украшать свою речь стойкими словосочетаниями. Иногда даже этого не замечая.
Так, фразеологизмы демонстрируют не только осведомленность говорящего, но и богатство языка. Так что Образование 24 продолжает знакомить вас с красивыми речевыми фразами.
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Что означает фразеологизм "аристократ духа"
В этот раз предлагаем вам запомнить фразеологизм "аристократ духа". Также объясняем, что он значит.
Эта фраза принадлежит немецкому писателю Генриху Стеффенсу. Так он когда-то наименовал поклонников вождя немецкого романтизма, писателя, поэта и философа Августа-Вильгельма Шлегеля.
Впоследствии эту фразу начать употреблять в отношении людей, которых считали высшим культурным развитием других.
Сегодня аристократами духа называют высокоинтеллектуальных людей.
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Что означает фразеологизм "брать ноги на плечи"
- Ранее мы также рассказывали, что означает изречение "брать ноги на плечи".
- Так, вы можете употреблять его в значении "быстро идти, убегать".
- К слову, этот фразеологизм имеет давние корни.