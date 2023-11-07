Если очень спешите: колоритные фразеологизмы, которые украсят вашу речь

Если вы хотите обогатить свою речь, следует употреблять фразеологизмы. А их в украинском языке немало.

Эти устойчивые соединения слов достаточно эмоциональны и остроумны. Они точно станут украшением вашей речи.

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Колоритные фразеологизмы, которые украсят вашу речь

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал несколько таких устоявшихся выражений, которые точно вам понравятся. В частности, если рассказываете о вовремя или несвоевременно сделанных делах.

Так, если вы не хотите спешить, то лучше отложить решение чего-то важного на утро. При этом можете сказать так: "мати-ніч дасть пораду" (укр.). Кстати, именно это выражение нужно употреблять на замену русскому "утро вечера мудреней".

Торопиться не нужно, потому что, как говорят в народе, "поспішиш – людей насмішиш" (укр.),

– заметил Авраменко.

И добавил, что медлить тоже не стоит, ведь несвоевременно сделанное можно назвать "у свинячий голос" (укр.).

Так что лучше делать все вовремя. А об этом в народе говорят так: "дорога крашанка до Великодня" (укр.),

– заметил языковед.

И призвал украинцев учить свой язык, который передали нам наши предки.