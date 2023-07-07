Гарвард ищет профессора украинской литературы: какие требования
Источник:Суспильное Культура
Гарвардский университет ищет профессора украинской литературы и культуры. Его трудоустроят на факультете науки и искусств.
Так, кафедре славянских языков и литератур в Гарварде нужен профессор, который будет преподавать на бакалавриате и магистратуре. Кандидаты могут специализироваться в любой области украинской литературы и культуры.
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Гарвард ищет профессора украинской литературы
Обязательная квалификация к кандидату такова:
- кандидат наук по украинской литературе и культуре или смежным дисциплинам;
- знание украинского и английского языков на свободном уровне.
Документы следует подавать до 15 сентября. При этом не забыть и о сопроводительном письме и автобиографии.
От кандидата также ожидают, что он примет участие в выполнении административных и консультативных обязанностей кафедры. Также – в академической культуре университета, в частности, Гарвардского украинского научного института, который занимается изучением истории и культуры независимой Украины.
Что известно о Гарвардском университете (Гарварде)
- Это приватный университет. Расположен в американском городе Кембридж, в штате Массачусетс.
- Основан в 1636 году. Это древнейшее учреждение высшего образования в США, действующее по сей день.
- Гарвард считается одним из лучших университетов мира.
- В 2010 году вуз занял второе место в международном рейтинге университетов планеты QS.
- Источник: Википедия