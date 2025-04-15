Гарвардскому универистету "урезали" 2,2 миллиарда финансирования за непослушание администрации Трампа

Министерство образования США заморозило 2,2 миллиарда долларов долгосрочных грантов и 60 миллионов долларов долгосрочных контрактов для Гарвардского университета. Это произошло в ответ на отклонение вузом требования администрации президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Требования касались того, чтобы учебное заведение подверглось широкому государственному надзору и осуществило радикальные изменения в управлении, правила приема и найма на работу. В вузе эти директивы назвали незаконными.

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Гарвардский университет потерял более 2 миллиардов финансирования

Требования правительства, которые получил вуз 11 апреля, являются частью борьбы администрации Трампа с тем, что она называет "разгулом антисемитизма и левой идеологии в университетских городках".

Ни одно правительство – независимо от того, какая партия находится у власти – не должно диктовать частным университетам, что они могут преподавать, кого они могут принимать и нанимать, а также какие направления исследований и поисков они могут проводить,

– заявил президент университета Алан Гарбер.

В то же время представитель Белого дома Гаррисон Филдс сообщил, что университеты не имеют права на федеральное финансирование.

Через несколько часов Объединенная целевая группа по борьбе с антисемитизмом объявила о замораживании финансирования для Гарвардского университета.

К слову, ранее Гарвардский университет временно приостановил набор преподавателей и сотрудников из-за финансовой неопределенности во время президентства Дональда Трампа. Администрация президента США также отменила гранты и контракты на $400 миллионов для Колумбийского университета.

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Университет может потерять еще 9 миллиардов

Из-за выполнения требований администрации Дональда Трампа по усиленному государственному контролю за университетом, Гарварду и его филиалам могут ограничить финансирование на сумму еще почти 9 миллиардов долларов, отмечает The Washington Post.

Заметим, что пятистраничный документ правительства, который получил Гарвард, содержал ряд требований, в частности:

назначение федерального надзора за университетом как минимум до 2028 года;

аудит системы приема иностранных студентов;

закрытие всех программ и политик по многообразию, равенства и инклюзии (DEI);

проведение внешнего аудита по "идеологическому разнообразию" в университете.

В Университете заявили, что не уступят своей независимостью и не откажутся от своих конституционных прав.