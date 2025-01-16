Не новая, а возвращенная: в чем секрет буквы ґ и где ее нужно ставить
Буква "ґ" вернулась в украинский язык, но до сих пор не все ее используют. Хотя она традиционная для украинцев и хорошо дополняет речь.
Буква "ґ" существовала в украинском языке всегда. Ее не придумали в 90-е годы, как утверждают россияне, а – вернули. Чем особенная эта буква рассказывает 24 Канал.
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Что особенного у буквы "ґ"
"Ґ" – это не странная г, а совсем другая буква. Звук "ґ" для украинского языка характерен, а что эта буква была в употреблении давно свидетельствуют следующие факты.
- Первые буквы "ґ" встречаем еще в Пересопницком Евангилие XVI века.
- Она есть и в "Грамматике" Мелетия Смотрицкого 1619 года.
- Употребляется и в первой "Грамматике малороссийского наречия" Алексея Павловского 1818 года.
- В "Словаре украинского языка" Бориса Гринченко 1907 – 1909 годов приведено около 300 слов на букву "ґ".
- Ее рисовал художник денежных банкнот эпохи УНР Георгий Нарбут в азбуке 1917 года.
- И эта буква еще сохранялась в "Украинском правописании" 1928 года, авторства Николая Скрипника.
А изъяли букву "ґ" из украинского правописания в 30-годах, объявив буржуазным, националистическим элементом. И на весь советский период она была забыта.
Вернулась буква в украинский алфавит в 1991 году и заняла пятую позицию и к ней снова надо было привыкать.
Почему исчезла буква "ґ": смотрите видео
Звук [ґ] – заднеязычный сомкнуто-прорывной звонкий согласный. Образуется он так, как звук [к], только с участием голоса. Это характерно для произношения украинцев, хотя в современном украинском литературном языке употребляется в немногих словах.
Украинское правописание 2019 года утвердило букву Ґ в следующих топонимах Украины: Горганы (горный массив в Бескидах), Ґоро́нда, Уґля (села на Закарпатье), в фамилиях украинцев: Ґалаґа́н, Ґалято́вський, Ґе́ник, Ґерза́нич, Ґерда́н, Ґжи́цкий, Ґи́га, Ґо́га, Ґо́йдич, Ґо́нта, Ґри́га, Ґудзь, Ґу́ла, Лома́га.
Заметим! Эта буква не является подстройкой для передачи латинской "G". Ведь в украинском языке иноязычные слова на буквы "G" и "H" передаются письменно буквой г, и в именах собственных тоже: авангард, агітація, агресор, гвардія, генетика, графік, грог, ембарго, лінгвістика, міграція; гандбол, гегемонія, гектар, герцог; Гаага, Гавана, Гарвард, Гвінея, Гібралтар, Гейне, Гете, Гомер, Гораций. Но произносить мы их можем через звук "ґ"
Самыми распространенными словами с "ґ" являются:
аґрус, ґава, ґазда, ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґвалтувати, ґеґати, ґедзь, ґелґотати, ґерґотати, ґерґотіти, ґиґнути, ґирлиґа, ґлей, ґніт (у лампі), ґоґель-моґель, ґрасувати, ґрати (іменник), ґратчастий, ґречний, ґринджоли, ґрунт, ґудзик, ґуля, джиґун, дзиґа, дзиґлик и так далее и производные от них.
- "Пити каву на ґанку – одне задоволення!"
- "Придбала вчора борошно першого ґатунку".
- "На озері треба бути обережним, адже може вкусити ґедзь".
- "Аґрус можна вирощувати вдома".
- "Учора малий катався на санях і набив собі ґулю на лобі."
Важно! Не пугайтесь, что ее нет на раскладке клавиатуры, существуют комбинации клавиш. Чтобы напечатать маленькую ґ нажмите правую AltGR+г или левый Alt+0180. Для большой буквы Ґ нажмите комбинацию клавиш – левый Alt+0165.
Красиво же! Попробуйте говорить с буквой "ґ", обогащайте свою речь!