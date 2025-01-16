Не новая, а возвращенная: в чем секрет буквы ґ и где ее нужно ставить

Буква "ґ" вернулась в украинский язык, но до сих пор не все ее используют. Хотя она традиционная для украинцев и хорошо дополняет речь.

Буква "ґ" существовала в украинском языке всегда. Ее не придумали в 90-е годы, как утверждают россияне, а – вернули. Чем особенная эта буква рассказывает 24 Канал.

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Что особенного у буквы "ґ"

"Ґ" – это не странная г, а совсем другая буква. Звук "ґ" для украинского языка характерен, а что эта буква была в употреблении давно свидетельствуют следующие факты.

Первые буквы "ґ" встречаем еще в Пересопницком Евангилие XVI века. Она есть и в "Грамматике" Мелетия Смотрицкого 1619 года. Употребляется и в первой "Грамматике малороссийского наречия" Алексея Павловского 1818 года. В "Словаре украинского языка" Бориса Гринченко 1907 – 1909 годов приведено около 300 слов на букву "ґ". Ее рисовал художник денежных банкнот эпохи УНР Георгий Нарбут в азбуке 1917 года. И эта буква еще сохранялась в "Украинском правописании" 1928 года, авторства Николая Скрипника.

А изъяли букву "ґ" из украинского правописания в 30-годах, объявив буржуазным, националистическим элементом. И на весь советский период она была забыта.

Вернулась буква в украинский алфавит в 1991 году и заняла пятую позицию и к ней снова надо было привыкать.

Почему исчезла буква "ґ": смотрите видео

Звук [ґ] – заднеязычный сомкнуто-прорывной звонкий согласный. Образуется он так, как звук [к], только с участием голоса. Это характерно для произношения украинцев, хотя в современном украинском литературном языке употребляется в немногих словах.

Украинское правописание 2019 года утвердило букву Ґ в следующих топонимах Украины: Горганы (горный массив в Бескидах), Ґоро́нда, Уґля (села на Закарпатье), в фамилиях украинцев: Ґалаґа́н, Ґалято́вський, Ґе́ник, Ґерза́нич, Ґерда́н, Ґжи́цкий, Ґи́га, Ґо́га, Ґо́йдич, Ґо́нта, Ґри́га, Ґудзь, Ґу́ла, Лома́га.

Заметим! Эта буква не является подстройкой для передачи латинской "G". Ведь в украинском языке иноязычные слова на буквы "G" и "H" передаются письменно буквой г, и в именах собственных тоже: авангард, агітація, агресор, гвардія, генетика, графік, грог, ембарго, лінгвістика, міграція; гандбол, гегемонія, гектар, герцог; Гаага, Гавана, Гарвард, Гвінея, Гібралтар, Гейне, Гете, Гомер, Гораций. Но произносить мы их можем через звук "ґ"

Самыми распространенными словами с "ґ" являются:

аґрус, ґава, ґазда, ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґвалтувати, ґеґати, ґедзь, ґелґотати, ґерґотати, ґерґотіти, ґиґнути, ґирлиґа, ґлей, ґніт (у лампі), ґоґель-моґель, ґрасувати, ґрати (іменник), ґратчастий, ґречний, ґринджоли, ґрунт, ґудзик, ґуля, джиґун, дзиґа, дзиґлик и так далее и производные от них.

"Пити каву на ґ анку – одне задоволення!"

анку – одне задоволення!" "Придбала вчора борошно першого ґ атунку".

атунку". "На озері треба бути обережним, адже може вкусити ґ едзь".

едзь". "А ґ рус можна вирощувати вдома".

рус можна вирощувати вдома". "Учора малий катався на санях і набив собі ґулю на лобі."

Как употреблять букву ґ / Интеллект Украины

Важно! Не пугайтесь, что ее нет на раскладке клавиатуры, существуют комбинации клавиш. Чтобы напечатать маленькую ґ нажмите правую AltGR+г или левый Alt+0180. Для большой буквы Ґ нажмите комбинацию клавиш – левый Alt+0165.

Красиво же! Попробуйте говорить с буквой "ґ", обогащайте свою речь!