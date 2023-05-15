Минобразования будет выравнивать зарплаты мужчин и женщин в Украине

В Украине будут преодолевать гендерный разрыв в зарплатах. Соответствующую стратегию будет реализовывать Минобразования.

Так, МОН представило Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине на период до 2030 года. Первая леди Елена Зеленская во время презентации акцентировала: женщины во время войны работают во всех областях экономики, но все равно не получают зарплату на уровне с мужчинами.

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Как МОН будет преодолевать разрыв в зарплатах мужчин и женщин

Глава МОН Оксен Лисовой заявил: чтобы исправить ситуацию, нужно преодолеть профессиональную дискриминацию на рынке труда. Соответственно создать условия для доступа женщин, в частности, к профессионально-техническим специальностям, где они мало вовлечены.

Поэтому МОН сначала проанализирует статистические данные. Также:

будет обеспечивать антидискриминационные стандарты;

будет поддерживать модельные образовательные программы с гендерно чувствительным компонентом;

обеспечит создание в учебных заведениях безопасной среды для женщин и девушек;

в учебных заведениях будут проводить соответствующие тренинги, семинары, курсы;

будут поддерживать отраслевые научные исследования;

будут помогать учебным заведениям привлекать специалистов и дополнительное финансирование для реализации проектов с антидискриминационным поддерживающим компонентом и т.д.

К слову, в начале предвоенного учебного года 2020 – 2021 наибольший гендерный паритет был по таким направлениям подготовки как журналистика, гуманитарные науки, биология, культура и искусство, социальная работа, здравоохранение, сфера обслуживания, образование и педагогика.

Но в электрической и механической инженерии, электронике и телекоммуникациях, автоматизации и приборостроении, а также в транспорте женщины не были достаточно представлены.