Будут ли ученики 4 и 9 классов сдавать ГИА

18 января 2023, 14:26
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Источник:

МОН

В Минобразования сообщили, будут ли учащиеся 4 и 9 классов ГИА. Все из-за ряда публикаций с недостоверной информацией в СМИ.

Так, МОН уже подготовило и направило в Минюст соответствующий приказ. Он предусматривает упразднение государственной итоговой аттестации.

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Будут ли учащиеся составлять 4 и 9 классов ГИА

В приказе Минобразования указано, что ученики, которые завершают 4 и 9 классы в 2023 году, государственную итоговую аттестацию в школах не будут составлять. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Заметим, что в 2022 году из-за войны войны в Украине школьники также не составляли государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учащихся 4 и 9 классов.

11 – классники вместо этого составляли ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.

В 2023 году выпускники школ будут также составлять НМТ.

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Что известно о НМТ – 2023

  • Глава МОН Сергей Шкарлет уточнил, что прием документов поступающих в вузы начинается в июле, а регистрация – в январе – феврале.
  • Также министерство настаивает, чтобы тестирование проходило в один день.
  • При проведении НМТ также будут учитываться, что абитуриенты поступают на технические и медицинские специальности.
  • Кроме украинского языка, истории Украины и математики четвертым предметом для составления, по словам Шкарлета, будут предлагать иностранный язык, физику, химию, биологию.
  • Абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он составит.
  • Тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году.
  • Также на днях глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак предложил в своем телеграмме пройти опрос по модели составления НМТ в 2023 году.
  • Согласно результатам опроса, родители и абитуриенты выбрали самую легкую модель сдачи тестов.
  • Большинство из них считают, что НМТ-2023 должно содержать в общей сложности 3 предмета: украинский язык, математику и предмет по выбору.
  • Модель проведения НМТ-2023 презентуют 20 января.

Автор: Марія Волошин