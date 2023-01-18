Будут ли ученики 4 и 9 классов сдавать ГИА

В Минобразования сообщили, будут ли учащиеся 4 и 9 классов ГИА. Все из-за ряда публикаций с недостоверной информацией в СМИ.

Так, МОН уже подготовило и направило в Минюст соответствующий приказ. Он предусматривает упразднение государственной итоговой аттестации.

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Будут ли учащиеся составлять 4 и 9 классов ГИА

В приказе Минобразования указано, что ученики, которые завершают 4 и 9 классы в 2023 году, государственную итоговую аттестацию в школах не будут составлять. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Заметим, что в 2022 году из-за войны войны в Украине школьники также не составляли государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учащихся 4 и 9 классов.

11 – классники вместо этого составляли ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.

В 2023 году выпускники школ будут также составлять НМТ.

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