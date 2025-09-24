Ученики 4 классов будут сдавать ГИА в форме ВНО: как и где будет происходить
- Ученики 4 классов в Украине будут сдавать ДПА в форме ВНО в своих школах, причем задания будет предоставлять УЦОКО.
- Результаты аттестации не будут влиять на учебные достижения, а будут использоваться для мониторинга и предоставления обратной связи.
В Украине планируют возобновить проведение государственной итоговой аттестации. В частности, для учеников 4 классов.
Аттестация будет проходить в форме ВНО в тех школах, где учатся ученики, отмечает 24 Канал. Об этом рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко "Учись. Медиа".
Что известно о ГИА для учеников 4 классов?
Вакуленко при этом отметила, что единственным отличием нового формата ГИА в форме ВНО будет то, что задания и инструменты, которые учебные заведения будут использовать для проведения аттестации, будет предоставлять УЦОКО, а не разрабатывать школы.
Отмечу, что ГИА в форме ВНО не означает, что дети будут проходить оценивание в других школах. Никто не будет везти четвероклассников во временные экзаменационные центры и не будет проверять их с металлоискателями,
– акцентировала она.
Руководительница УЦОКО также сообщила, что результаты аттестации на учебные достижения учеников не будут влиять.
Не будет никакого влияния на ученичество по результатам ГИА, ведь в начальной школе мы проводим аттестацию только с целью мониторинга и предоставления обратной связи, а не с целью контроля,
– уточнила Вакуленко.
После аттестации государство будет собирать информацию о ее результатах через специальную онлайн-платформу. Сейчас ее создает УЦОКО. Данные будут передавать после в школы, чтобы учителя понимали, в чем надо помочь ученикам.
Заметим, что ранее из приказа МОН Украины стало известно о планах вернуть в Украине ГИА для учеников 4 классов. Подготовка к введению обязательной ГИА в форме ВНО должна начаться в течение 2025/26 учебного года.
Что известно о ГИА в Украине?
- ГИА как обязательное оценивание знаний учеников выпускных классов во время полномасштабной войны отменили.
- Ее проводили только как мониторинговую, а не обязательную для части учеников.
- Однако в УЦОКО заявляли, что в ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учениками государственной итоговой аттестации.
- Она будет проходить в формате внешнего независимого оценивания.
- Проходить ее могут выпускники 9 классов.
- Впоследствии сообщили и о возможном введении аттестации и для учеников 4 классов.