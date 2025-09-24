В Украине планируют возобновить проведение государственной итоговой аттестации. В частности, для учеников 4 классов.

Аттестация будет проходить в форме ВНО в тех школах, где учатся ученики, отмечает 24 Канал. Об этом рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко "Учись. Медиа".

Смотрите также В УЦОКО рассказали о возвращении ГИА для девятиклассников

Что известно о ГИА для учеников 4 классов?

Вакуленко при этом отметила, что единственным отличием нового формата ГИА в форме ВНО будет то, что задания и инструменты, которые учебные заведения будут использовать для проведения аттестации, будет предоставлять УЦОКО, а не разрабатывать школы.

Отмечу, что ГИА в форме ВНО не означает, что дети будут проходить оценивание в других школах. Никто не будет везти четвероклассников во временные экзаменационные центры и не будет проверять их с металлоискателями,

– акцентировала она.

Руководительница УЦОКО также сообщила, что результаты аттестации на учебные достижения учеников не будут влиять.

Не будет никакого влияния на ученичество по результатам ГИА, ведь в начальной школе мы проводим аттестацию только с целью мониторинга и предоставления обратной связи, а не с целью контроля,

– уточнила Вакуленко.

После аттестации государство будет собирать информацию о ее результатах через специальную онлайн-платформу. Сейчас ее создает УЦОКО. Данные будут передавать после в школы, чтобы учителя понимали, в чем надо помочь ученикам.

Заметим, что ранее из приказа МОН Украины стало известно о планах вернуть в Украине ГИА для учеников 4 классов. Подготовка к введению обязательной ГИА в форме ВНО должна начаться в течение 2025/26 учебного года.

Смотрите также ВНО для 4-классников не будет, – глава Комитета Рады по вопросам образования о ГИА

Что известно о ГИА в Украине?