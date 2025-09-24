В Україні планують відновити проведення державної підсумкової атестації. Зокрема, для учнів 4 класів.

Атестація відбуватиметься у формі ЗНО у тих школах, де навчаються учні, зазначає 24 Канал. Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко "Вчися. Медіа".

Що відомо про ДПА для учнів 4 класів?

Вакуленко при цьому наголосила, що єдиною відмінністю нового формату ДПА у формі ЗНО буде те, що завдання та інструменти, які заклади освіти використовуватимуть для проведення атестації, надаватиме УЦОЯО, а не розроблятимуть школи.

Зазначу, що ДПА у формі ЗНО не означає, що діти проходитимуть оцінювання в інших школах. Ніхто не везтиме четвертокласників у тимчасові екзаменаційні центри й не перевірятиме їх із металошукачами,

– акцентувала вона.

Очільниця УЦОЯО також повідомила, що результати атестації на навчальні досягнення учнів не впливатимуть.

Не буде жодного впливу на учнівство за результатами ДПА, адже в початковій школі ми проводимо атестацію лише з метою моніторингу та надання зворотного зв'язку, а не з метою контролю,

– уточнила Вакуленко.

Після атестації держава збиратиме інформацію про її результати через спеціальну онлайн-платформу. Зараз її створює УЦОЯО. Дані передаватимуть опісля до шкіл, аби вчителі розуміли, у чому треба допомогти учням.

Зауважимо, що раніше з наказу МОН України стало відомо про плани повернути в Україні ДПА для учнів 4 класів. Підготовка до запровадження обов'язкової ДПА у формі ЗНО має розпочатися протягом 2025/26 навчального року.

Що відомо про ДПА в Україні?