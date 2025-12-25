Президент подписал закон о вступительной кампании 2026 года: будет ли ГИА
- Президент Украины подписал закон, который определяет правила вступительной кампании 2026 года.
- В 2026 году выпускники школ не будут сдавать ГИА.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года". Документ в начале декабря приняла Рада.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Согласно документу, предусмотрели изменения законов Украины "О высшем образовании", "О профессиональном предвысшем образовании" и "О полном общем среднем образовании".
Будет ли ГИА?
Эти изменения имеют целью урегулировать завершение учебного года в школах и организацию вступительной кампании 2026 года в вузы и колледжи.
Государственную итоговую аттестацию (ГИА) выпускники школ (после 11 класса) не будут сдавать.
Вступительную кампанию 2026 года будут проводить в особом порядке, определенном центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки.
Какие правила вступительной кампании согласовала Рада?
- Национальный мультипредметный тест в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования, сообщал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
- Составление ГИА не предусмотрели.
- Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Все результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются в силе. Их можно использовать при поступлении в 2026 году.