Президент підписав закон про вступну кампанію 2026 року: чи буде ДПА

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року". Документ на початку грудня ухвалила Рада.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Відповідно до документа, передбачили зміни законів України "Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту" та "Про повну загальну середню освіту".

Чи буде ДПА?

Ці зміни мають на меті врегулювати завершення навчального року в школах та організацію вступної кампанії 2026 року до вишів та коледжів.

Державну підсумкову атестацію (ДПА) випускники шкіл (після 11 класу) не складатимуть.

Вступну кампанію 2026 року проводитимуть в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Які правила вступної кампанії погодила Рада?