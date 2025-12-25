Президент підписав закон про вступну кампанію 2026 року: чи буде ДПА
- Президент України підписав закон, який визначає правила вступної кампанії 2026 року.
- У 2026 році випускники шкіл не складатимуть ДПА.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року". Документ на початку грудня ухвалила Рада.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Відповідно до документа, передбачили зміни законів України "Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту" та "Про повну загальну середню освіту".
Чи буде ДПА?
Ці зміни мають на меті врегулювати завершення навчального року в школах та організацію вступної кампанії 2026 року до вишів та коледжів.
Державну підсумкову атестацію (ДПА) випускники шкіл (після 11 класу) не складатимуть.
Вступну кампанію 2026 року проводитимуть в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Які правила вступної кампанії погодила Рада?
- Національний мультипредметний тест у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування, повідомляв очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
- Складання ДПА не передбачили.
- Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними. Їх можна використати під час вступу у 2026 році.