История Украины и иностранный язык могут стать обязательными на ГИА
Источник:Сергей Бабак
Верховная Рада рассмотрит четыре образовательных законопроекта. Разбирательство состоится на ближайших заседаниях парламента.
Законопроекты подготовили в образовательном комитете Совета. Один из проектов касается ГИА.
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История и иностранный язык могут стать обязательными на ГИА
Первый законопроект – 9046 – об обязательных результатах обучения. По словам главы образовательного комитета ВРУ Бабака, документ предусматривает проведение ГИА по 4 предметам: украинскому языку, математике, истории Украины, иностранному языку.
Второй – 8095 – законопроект по обеспечению качества высшего образования.
Третий – 8365 – об упрощении лицензирования учреждений профессионального образования.
Четвертый – 8378 – документ об обязательном психологическом компоненте в повышении квалификации учителей.
Еще на шаг ближе к системным реформам в образовании и науке,
– заметил Бабак.
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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023
- В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины.
- Выпускники будут обязательно составлять украинский язык и математику.
- Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе.
- Эксочельщик МОН Сергей Шкарлет рассказывал, что на принятие такого решения повлияла ситуация безопасности во время войны, требования сдавать тест в один день и то, что язык и математика были обязательными в ГИА.
- Все же он надеялся, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.
- В Украинском центре оценивания качества образования добавили, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.
- Большинство украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание.
- Все же многие родители, дети которых уже готовятся с репетиторами составлять математику для поступления в вузы, довольны решением МОН.