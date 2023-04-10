История Украины и иностранный язык могут стать обязательными на ГИА

Верховная Рада рассмотрит четыре образовательных законопроекта. Разбирательство состоится на ближайших заседаниях парламента.

Законопроекты подготовили в образовательном комитете Совета. Один из проектов касается ГИА.

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История и иностранный язык могут стать обязательными на ГИА

Первый законопроект – 9046 – об обязательных результатах обучения. По словам главы образовательного комитета ВРУ Бабака, документ предусматривает проведение ГИА по 4 предметам: украинскому языку, математике, истории Украины, иностранному языку.

Второй – 8095 – законопроект по обеспечению качества высшего образования.

Третий – 8365 – об упрощении лицензирования учреждений профессионального образования.

Четвертый – 8378 – документ об обязательном психологическом компоненте в повышении квалификации учителей.

Еще на шаг ближе к системным реформам в образовании и науке,

– заметил Бабак.

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